Presidentti Trump ”hyvin huolissaan” väkivaltaisen yhteenoton mahdollisuudesta Hongkongissa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on hyvin huolissaan väkivaltaisen yhteenoton mahdollisuudesta Hongkongissa. Trump sanoi toimittajille New Jerseyssä, että hän aikoo pian keskustella Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa puhelimitse.

Trump on aiemmin sanonut uskovansa, että presidentti Xi voi ratkaista tilanteen inhimillisesti.

Trump myös kehotti Kiinan presidenttiä neuvottelemaan mielenosoittajien kanssa suoraan. Trump kuitenkin sanoi tietävänsä, että Xi tuskin tekee niin.

Honkongissa on osoitettu mieltä jo viikkoja, ja Kiina on siirtänyt turvallisuusjoukkojaan Hongkongin rajalle.

STT

