Provinssin lavalle tulossa sotaa ja rakkautta

Salon Teatteri Provinssissa on luvassa erittäin tiivistahtinen syksy. Kolmen kuukauden aikana nähdään noin 70 esitystä: omista tuotannoista konsertteihin ja vieraileviin teatteriesityksiin.

Provinssin syksyn merkittävin tapaus on suurmusikaali Tohtori Živago. Kyseessä on teatterin historian suurin tuotanto, jossa lavalla nähdään 25 näyttelijää ja 10 hengen orkesteri.

– Uskalsimme ottaa haasteen vastaan, koska Viulunsoittaja katolla onnistui niin hyvin, ja tuotantoryhmä on sama. Živago on vaikeampi, vaativampi ja haastavampi, teatterinjohtaja Seppo Suominen kuvailee.

Musikaalin ohjaajana on Joonas Suominen , kapellimestarina Samuli Jokinen , koreografina Osku Heiskanen ja lavastajana Niina Suvitie .

– Päänäyttämön lava tullaan käyttämään viimeistä senttiä myöten. Tänne tehdään suurin lavastus, mitä koskaan on tehty, Joonas Suominen kertoo.

Tohtori Živago perustuu Boris Pasternakin kirjaan, josta filmatisoitiin suuren suosion saanut elokuva vuonna 1965. Musikaali tarinasta valmistui 2000-luvulla, ja Suomessa sitä on aiemmin esitetty ainoastaan Helsingin Kaupunginteatterissa vuonna 2013. Se on rakkaustarina, jonka taustalla ovat Venäjän kansannousun väkivaltaiset tapahtumat.

– Luvassa on joukkokohtauksia ja isoja laulunumeroita. Tarina sijoittuu sisällissotaan, ja sota tulee näkymään myös näyttämöllä, eli esitys ei ole lapsille sallittu, ohjaaja toteaa.

Pääroolissa Juri Živagona nähdään Markus Niemi ja hänen vastanäyttelijänään Lara Antipovina Anniina Jokinen . Muita pääosia näyttelevät Heikki Saarinen, Esa Nummela, Henna-Riikka Rajaniemi, Tommy Haakana ja Eija Suomela. Ensi-ilta on 28. syyskuuta, ja viimeinen esitys on 23. marraskuuta.

Provinssin tämän syksyn toinen oma tuotanto on perinteinen pikkujoulurevyy, joka esitetään jo 19. kertaa.

Tänä vuonna revyy kokee uudistuksen, ja mukana on Tommi Soidinmäki orkestereineen, mistä tulee myös revyyn nimi Soidinmenot. Mukana on tuttuja revyykasvoja, kuten Arto Lepistö, Sarita Silvennoinen ja Mikko Saari . Uusia esiintyjiä ovat Piia Koriseva ja Venla Viisainen. Uutta on myös entistä raikkaampi tekemisen ote.

– Mukana on myös tanssia, jota ei ole ollut lähestulkoon kymmeneen vuoteen, kertoo ohjaaja ja käsikirjoittaja Arto Nieminen.

Revyyn esityksiä on tänä vuonna 16, eli noin kuusi vähemmän kuin edellisinä vuosina. Ensi-ilta on 13. marraskuuta. Paikkana on ravintola Rikalan alakerrassa sijaitseva RikalaNäyttämö, jolle sisäänkäynti tapahtuu jatkossa Asemakadun kautta.

Omien tuotantojen lisäksi Provinssin päänäyttämölle on tulossa syksyn aikana lähes 30 erilaista vierailuesitystä. Harvinaisinta herkkua lienee operetti Kreivitär Mariza 2. marraskuuta, jonka ensimmäinen näytös klo 14 myytiin nopeasti loppuun. Nyt tarjolla on myös toinen näytös klo 18.

Loppuunmyyty on myös Ismo Leikolan show 13. marraskuuta.

– Juha Tapion konsertilla oli entinen ennätys, mutta Ismo Leikola löi sen: esitys myytiin loppuun alle vuorokaudessa. Leikola halusi tehdä kiertueensa ensimmäisen keikan Salossa ja kokeilla vähän intiimimmässä tilassa, miten uudet vitsit toimivat, Seppo Suominen kertoo.

Teatteritarjonnan helmiin kuuluu Martti Suosalon Palvelija 23. lokakuuta. Suosalon voi nähdä myös suositussa esityksessä Kiviä taskussa yhdessä Mika Nuojuan kanssa 8. ja 9. marraskuuta. Vierailuesityksissä on tarjolla myös parisuhdekomediaa näytelmissä Mars vs Venus 19. lokakuuta sekä Appivanhempien ABC 20. marraskuuta.

Konsertteja on tulossa 14 erilaista, ja niistä aivan uudenlainen on Olen suomalainen -ilta 22. marraskuuta, missä nähdään ensin Kari Tapiosta kertova uusi elokuva, jonka jälkeen vuorossa on tribuuttikonsertti. Konsertissa esiintyy Kari Tapion poika Jani Jalkanen yhtyeineen.

Muita syksyn konsertoijia ovat muun muassa Vesterinen Yhtyeineen, Jorma Kääriäinen , Samuli Putro , Remu Aaltonen , Topmost, Edu Kettunen , Markku Aro , Pirkko Mannola , Netta Skog , Aulikki Oksanen ja Pedro Hietanen sekä Club For Five.

Lapsiperheille luvassa on syksyn aikana kaksi esitystä: Linnateatterin Tatu ja Patu, syömään! 5. lokakuuta sekä Susanna Haaviston lasten musikaali Varamummo 19. lokakuuta.