Putoaminen yleisurheilun EM-joukkuekilpailun Superliigasta uhkaa Suomea

Suomen joukkueella on edessään hikinen sunnuntai, jotta Suomi pystyisi säilyttämään paikkansa yleisurheilun EM-joukkuekilpailun Superliigassa. Kahden kilpailupäivän jälkeen Suomi on toiseksi viimeisenä, kun viisi heikointa maata putoaa pois Superliigasta. Matkaa seitsemäntenä olevaan Tshekkiin on 26,5 pistettä.

Lauantain parhaat suomalaissuoritukset nähtiin juoksuradalla. Naisten 800 metrillä Sara Kuivisto juoksi ennätyksensä 2.01,85. Aika on kolme kymmenystä parempi kuin hänen aiempi ennätyksensä. Kilpailussa Kuivisto tuli maaliin neljäntenä.

– Mieletön tunne. Tiesin jo tuossa 600 metrin kohdalla, että tulee hyvä aika, kun ei tuntunut missään, eikä tunnu vieläkään, Kuivisto hehkutti Urheiluliiton tiedotteessa.

Suomen kaikkien aikojen tilastossa Kuivisto, 27, nousee viidenneksi.

Oskari Mörö juoksi puolestaan miesten 400 metrin aitajuoksun loppukilpailussa seitsemänneksi kauden toiseksi parhaalla ajallaan. Mörön aika oli 50,22.

– Siihen voi olla tyytyväinen, että juoksin täällä kauden toistaiseksi kaksi parasta juoksua, mutta parempaa odotin, Mörö sanoi.

Viestijoukkueissa muutoksia

Päivän päättäneissä pikaviesteissä Suomen naisten joukkue juoksi kymmenenneksi ajalla 44,38. Se on paras suomalaistulos viiteen vuoteen.

– Hyvä suoritus tältä joukkueelta, kun juostiin ensimmäistä kertaa yhdessä. Vaihtoihin jäi parannettavaa, Hanna-Maari Latvala sanoi.

Miehissä Elmo Lakka korvasi ankkurina lonkkavaivoista kärsineen Samuel Purolan. Suomen pikaviestijoukkue toi kapulan maaliin ajassa 40,12. Se riitti sijalle 11.

Miesten pituushypyssä nousukuntoinen Kristian Pulli ponnisti kuudenneksi kauden kotimaisella kärkituloksella 791.

– Avaushyppy olisi voinut olla parempi. Toisella kierroksella vauhti ei ollut optimaalinen, viimeinen askel venyi ja hyppy meni läpi. Kolmanteen sain koko suorituksen kohdalleen, Pulli sanoi.

Kilpailun päätöspäivänä kilpailee muun muassa Simo Lipsanen miesten kolmiloikassa.

