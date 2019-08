Räikkönen jalkavaivaisena kesälomilta F1-auton rattiin – ”Juominen on turvallisempaa kuin urheilu”

Kesälomat on lusittu, ja formula ykkösten MM-sarja jatkuu neljän viikon tauon jälkeen viikonloppuna Belgian Spassa. Alfa Romeon suomalaispilotti Kimi Räikkönen ei selvinnyt lomastaan täysin ehjin nahoin, sillä hän kärsii lihasrevähdyksestä vasemmassa jalassaan.

Räikkönen kertoi torstaina, että revähdys sattui urheilussa.

– Juominen on luultavasti turvallisempaa kuin urheilu. Siinä et loukkaannu, tulee vain krapula, villistä elämäntyylistään tunnettu Räikkönen nauroi.

Räikkönen on toiveikas, että hän pystyy suoriutumaan Span kisaviikonlopusta tavanomaiseen tapaan.

– Vamma on mennyt parempaan suuntaan. Kaiken pitäisi olla kunnossa, mutta ei sitä koskaan tiedä, Räikkönen pyöritteli.

Kolmoskuski Ericsson olisi tuurannut

Räikkönen tarvitsee vasenta jalkaansa jarruttamiseen.

– Parempi se kuin jos olisi kaasujalka. Jos jalka ei olisi kunnossa, en edes yrittäisi ajaa, Räikkönen painotti.

Englantilainen autourheilulehti Autosport ehti uutisoimaan torstaina, että Alfa Romeon varakuljettaja, ruotsalainen Marcus Ericsson hälytettiin Räikkösen tuuraajaksi Spahan. Ericsson kaasutteli Sauber-nimellä kulkeneessa tallissa viime syksyyn.

– Totta kai meidän piti tehdä varasuunnitelma. Olisi tyhmää, jos kolmas kuskimme ei olisi valmiina siinä tapauksessa, etten olisi voinut ajaa. Siinä on syynsä, miksi tallilla on kolmas kuljettaja, Räikkönen sanoi.

Räikkönen on 12 osakilpailun jälkeen MM-sarjan kokonaistilanteessa kahdeksantena. Suomalaisen edellä MM-sarjassa ovat kärkitallin kuljettajien lisäksi vain McLarenin Carlos Sainz Jr.

Alfa Romeo on ollut toistaiseksi tällä kaudella miltei kokonaan Räikkösen onnistumisten varassa, sillä tallin italialainen Antonio Giovinazzi on kaapinut vain pisteen.

– Olemme tehneet hyvää työtä. Ranskan kisaan ja sen jälkeisiin kisoihin olemme saaneet uusia osia autoon. Ne eivät ole olleet isoja juttuja, mutta ne ovat toimineet, Räikkönen sanoi.

https://www.autosport.com/f1/news/145614/ericsson-on-standby-to-race-for-alfa-at-spa

STT

