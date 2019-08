Rajuja ukkosia valtaosassa maata, sää melko lämmintä

Valtaosassa Suomea on syytä varautua tänään rajuihin ukonilmoihin, ilmenee Ilmatieteen laitoksen varoituskartasta. Salamoinnilta vältytään ennusteen mukaan vain Pohjanmaan maakunnissa, Satakunnassa, Ahvenanmaalla sekä Luoteis- ja Kaakkois-Lapissa.

Sää on kuitenkin melko lämmintä. Päivälämpötilat saattavat kivuta maan länsi- ja itäosissa enimmillään 22 asteeseen, pohjoisessakin voidaan mitata 20 astetta.

Läntisillä merialueilla tuulee tänään navakasti. Perämeren pohjoisosaan on annettu myös aallokkovaroitus.

STT

