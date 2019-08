Rajuja ukonilmoja valtaosassa Suomea huomenna, sää melko lämmintä

Valtaosassa Suomea on syytä varautua rajuihin ukonilmoihin tiistaina, ilmenee Ilmatieteen laitoksen varoituskartasta. Salamoinnilta vältytään ennusteen mukaan vain Pohjanmaan maakunnissa, Satakunnassa, Ahvenanmaalla sekä Luoteis- ja Kaakkois-Lapissa.

Sää on kuitenkin melko lämmintä. Päivälämpötilat saattavat kivuta tiistaina maan länsi- ja itäosissa enimmillään 22 asteeseen. Pohjoisessakin voidaan mitata 20 astetta.

Läntisillä merialueilla tuulee navakasti. Perämeren pohjoisosaan on annettu tiistaiksi myös aallokkovaroitus.

Ukkosten ennustetaan jatkuvan keskiviikkona, joskin hieman suppeammalla alueella. Rajuja ukonilmoja on alkuviikosta tehdyn ennusteen mukaan luvassa keskiviikoksi Varsinais-Suomeen, Pirkanmaalle, Pohjois-Savoon ja Pohjois-Karjalaan sekä niistä kaakkoon sijaitseviin maakuntiin.

STT

