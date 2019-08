Ranskalaisomistukseen siirtyvän Ramirentin toimitusjohtaja eroaa

Konevuokrausyhtiö Ramirentin toimitusjohtaja Tapio Kolunsarka irtisanoutuu. Kolunsarka nimitettiin toimitusjohtajaksi vuonna 2016. Hän jatkaa tehtävässä, kunnes seuraaja on nimitetty.

Ranskalainen konevuokraaja Loxam ilmoitti kesäkuun alussa ostavansa Ramirentin. Loxam on vastauksena julkiseen ostotarjoukseensa saamassa haltuunsa yli 90 prosenttia Ramirentin osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Kauppa on siten toteutumassa.

– Tulevina kuukausina Ramirentin matka listattuna pörssiyhtiönä tulee päätökseen ja uusi aikakausi osana Loxam-konsernia alkaa. Tämä on minulle looginen hetki siirtää johto seuraajalleni ja jatkaa urallani eteenpäin, Kolunsarka kommentoi tiedotteessa.

Ramirentillä on kaikkiaan noin 2 900 työntekijää, joista runsaat 500 Suomessa.

STT

