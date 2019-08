Ranskan presidentti Macron kuvailee Amazonin maastopaloja kansainväliseksi kriisiksi

Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo, että Amazonin sademetsäpalot ovat kansainvälinen kriisi ja vaatii tällä viikolla koolla olevaa G7-maiden kokousta keskustelemaan asiasta. Macron sanoi, että tulessa ovat maailman keuhkot, jotka tuottavat 20 prosenttia hapesta.

Myös YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on kertonut olevansa erittäin huolissaan paloista.

– Ilmastokriisin keskellä emme voi sallia, että tärkeimmälle hapen ja luonnon monimuotoisuuden lähteelle tapahtuu yhtään enempää vahinkoa, Guterres sanoi.

Palot levinneet Peruun

Viranomaisten tietojen mukaan tammikuun ja elokuun välisenä Brasiliassa aikana on havaittu lähes 73 000 paloa, mikä on eniten sitten vuoden 2013. Valtaosa paloista oli Amazonin alueella

Brasiliassa metsien polttaminen on normaalia tähän aikaan vuodesta, kun metsiä raivataan viljelys- ja laidunmaiksi. Brasilian avaruustutkimuskeskuksen (INPE) satelliittitietojen mukaan maastopalot ympäri Brasilian ovat kuitenkin kasvaneet tänä vuonna jopa 85 prosentilla, kertoo BBC.

Palojen koko laajuus ei vielä ole selvillä, mutta niiden aiheuttamasta savusta on kärsitty Sao Paulossa ja useissa muissa Brasilian kaupungeissa kuluneella viikolla.

Naapurimaa Peru on ilmoittaunut olevansa varuillaan Brasiliasta ja Boliviasta leviävien maastopalojen vuoksi. Myös Paraguay ja Bolivia taistelevat erillisiä maastopaloja vastaan. Ne ovat tuhonneet laajoja alueita maiden sademetsistä.

Brasilian presidentti: Ympäristöpsykoosin lietsontaa

Ympäristöasiantuntijoiden mukaan palot ovat yhteydessä kiihtyviin metsien hävittämiseen Amazonin alueella. INPEn mukaan metsää hävitettiin heinäkuussa neljä kertaa enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Asiantuntijoiden mukaan presidentti on rohkaissut metsureita ja maanviljelijöitä raivaamaan metsiä viljelyskäyttöön.

Brasilian presidentti Jair Bolsonaro liittää palot lisääntyneeseen kuivuuteen. Presidentti vihjasi keskiviikkona, että ympäristöjärjestöt olisivat tahallaan sytytelleet sademetsiä tuleen kostona siitä, että niiden rahoitusta on leikattu.

Presidentti lisäsi myöhemmin pökköä pesään sanomalla, että ympäristö- ja kansalaisjärjestöt lietsovat ”ympäristöpsykoosia”, jonka tarkoitus on vahingoittaa Brasilian taloutta.

Ympäristöministeriä tervehdittiin buuauksin

Presidentti Bolsonaron mukaan maalla ei ole tarpeeksi voimavaroja taistella paloja vastaan, kertoo BBC.

Bolsonaro sanoi toimittajille torstaina, että maan hallinto ei saa sisäministeriötä lähettämään palomiehiä sammutustöihin.

– Neljäkymmentä palomiestä taistelemaan tulipaloja vastaan? Resursseja ei ole. Tämä kaaos on saapunut, presidentti sanoi.

Brasilia isännöi parhaillaan YK:n alueellista ilmastonmuutoskokousta Salvadorissa. Hallinnon virkamies puolusti kokouksessa Brasilian ympäristöpolitiikkaa ja sanoi, että se noudattaa Pariisin ilmastosopimusta.

Samassa kokouksessa Brasilian ympäristöministeri Ricardo Salles saateltiin lavalle buuauksin.

– Amazonin alue palaa, osa yleisöstä huusi Sallesille.

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-49433437

STT

Kuvat: