Rautalampi-järven kalakuolemat ilmeisesti useiden tekijöiden summa – matalan järven vesi ollut hyvin lämmintä

Rautalampi-järvessä Pohjois-Savossa viime päivinä havaitut tuhansien kalojen kuolemat ovat todennäköisesti usean eri tekijän yhteistulos. Tänään valmistuneiden tutkimustulosten mukaan kalakuolemille ei näyttäisi löytyvän mitään yhtä, tiettyä syytä, kertoi Pohjois-Savon ely-keskuksen biologi Ilpo Käkelä STT:lle.

Matalan järven vesi on ollut hyvin lämmintä, minkä lisäksi rehevän järven vedessä on runsaasti sinilevää ja muuta levää. Käkelä kuitenkin muistuttaa, että viime kesänä järven vesi oli vielä lämpimämpää, mutta silloin kalakuolemia ei havaittu.

– Järvi on pääosin vain noin metrin syvyinen. Sen vesi on voinut olla viime päivinä miltei koko järvessä noin 30-asteista, Käkelä lisäsi.

Hänen mukaansa järven happitilanne ei ole mittaustulosten perusteella erityisen huono.

– Hapettomia kohtia on ehkä silti voinut olla seisovassa vedessä pohjan tuntumassa. Tuuli on voinut sen jälkeen sekoittaa vesikerrokset.

Kuolleita kaloja on Käkelän mukaan löydetty Rautalampi-järvestä vielä tänään. Kalat ovat kuitenkin saattaneet kuolla jo viikonloppuna.

Käkelä sanoi, että sinilevän vuoksi järven vettä ei ole syytä juoda eikä käyttää pesu- tai kasteluvetenä.

Isojakin kaloja kuollut

Kalakuolemiin ei epäillä liittyvän rikosta, ilmoitti Itä-Suomen poliisi tänään.

Poliisille kirjattiin perjantaina viranomaistietojen pohjalta rikosilmoitus epäillystä ympäristön turmelemisesta liittyen Rautalammista todettuihin kalakuolemiin. Alueelta otettiin viikonloppuna ympäristönäytteitä, joiden ottamisessa myös poliisi oli mukana.

Järvestä on viime keskiviikosta lähtien löydetty kuollutta kalaa joitakin tuhansia kiloja, mutta tarkka määrä ei ole viranomaisten tiedossa.

Rautalammin kunnanjohtaja Anu Sepponen oli tänä aamuna tarkastamassa järveä yhdessä ely-keskuksen kala-asiantuntijankanssa.

– Todella isojakin kaloja on havaittu. Äsken katsoimme kuvia, että yli kahdeksankiloisia kuolleita haukia on ollut, Sepponen kertoi.

Kaloista ja järvivedestä otettiin viime viikon puolella näytteet, jotka toimitettiin tutkittaviksi Pohjois-Savon ely-keskukseen. Käkelän mukaan näytteiden tutkimukset jatkuvat vielä lähiviikkoina.

