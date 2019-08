Tusk: Vaikea nähdä Mercosur-kauppasopimuksen etenevän niin kauan kuin Amazon on liekeissä

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Donald Tuskin mukaan on vaikea nähdä, että EU:n ja Etelä-Amerikan Mercosur-maiden välinen kauppasopimus vahvistettaisiin, ellei Brasilia saa hillittyä Amazonin sademetsässä riehuvia tulipaloja. Tusk kommentoi asiaa G7-maiden johtajien kokoontuessa tänään Ranskan Biarritziin.

Tusk sanoi EU:n yhä kannattavan kauppasopimusta, mutta hän ei usko, että sopimuksen vahvistaminen etenee ”niin kauan kuin Brasilian hallitus sallii Amazonin tuhoamisen”.

Aiemmin myös Ranskan presidentti Emmanuel Macron väläytti sopimuksen jäädyttämistä Amazonin palojen takia.

G7-maat ovat luvanneet viikonlopun kokouksessaan Ranskassa päättää konkreettisista toimista, jotka koskevat Brasilian metsätuhoja.

– Ensinnäkin varmaan lähtee voimakas poliittinen viesti Brasiliaan siitä, että kaikki G7-maat odottavat, että metsäpalot saadaan hallintaan ja niitä ei ainakaan yllytetä, arvioi STT:lle Elinkeinoelämän Keskusliiton EK:n EU- ja kauppapolitiikan johtaja Taneli Lahti.

Yksi mahdollinen toimi voisi olla EU:n ja Mercosur-maiden välisen kauppasopimuksen jäädyttäminen, jota Ranskan presidentti Emmanuel Macron jo väläytti. Mercosur on kauppavyöhyke Argentiinan, Brasilian, Paraguayn ja Uruguayn välillä. Lahden mukaan sopimuksessa olevat ilmastoehdollisuudet myös mahdollistavat jäädyttämisen.

– Marcon käyttää sitä vipua, mikä EU:lla nyt on. Myös Merkel näyttää olevan hyvin vakavana tästä tilanteesta.

Lahti muistuttaa, että kauppapoliittisia keinoja tulisi käyttää varovaisesti ja harkiten.

– Niin kuin on nähty, yhtäkkiä on tullut suosituksi pelata kauppapolitiikan välineillä ja käyttää vastatulleja ja tuonnin esteitä. Sen seuraus on ollut aika nopeasti, että talouskasvu hidastuu äkkijarrutuksella, kauppa hidastuu ja ihmisten hyvinvointi kärsii.

– Näiden seuraukset tuntuvat myös meillä Suomessa talouden näkymissä.

Koska Brasilia ei ole G7-kokouksessa mukana, Lahti ei odota mitään suurempaa tapahtuvan vielä viikonlopun aikana.

Trump haluaisi Venäjän mukaan hämmentämään soppaa

Lahti arvioi, että kaiken kaikkiaan edessä on erittäin haasteellinen G7-kokous. Kysymyksiä nostattaa muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Britannian pääministeri Boris Johnsonin toiminta sekä suhteet muihin G7-johtajiin. Esimerkiksi Trump ja Kanadan pääministeri Justin Trudeau erosivat edellisessä G7-kokouksessa kylmissä tunnelmissa.

– Vaikea kuvitella, että tästä tulisi lattea ja historiaan unohtuva G7-kokous, Lahti sanoo.

– G7 on ollut perustamisensa jälkeen tällainen läntisen maailman kerho, ja nyt se on kovin riitainen ja jännitteinen. Trump haluaa nyt puhua myös siitä, pitäisikö Venäjä tuoda mukaan ja tehdä kokouksesta G8-kokous.

– Paljon haasteellisempaa ei voisi olla.

STT

Kuvat: