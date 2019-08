EU-puheenjohtaja Suomen ja Britannian pääministerit sopivat brexit-tapaamisesta

Pääministeri Antti Rinne (sd.) aikoo tavata Britannian pääministerin Boris Johnsonin mahdollisimman pian, todennäköisesti lähiviikkoina. Tarkoituksena on selvittää, voidaanko Britannian sopimukseton EU-ero vielä välttää.

Rinne kertoi STT:lle illalla Reykjavikissa sopineensa asiasta juuri puhelimitse Johnsonin kanssa. Aloite tapaamiseen oli tullut Johnsonilta.

Rinteen mukaan keskusteluilla kannattaa etsiä nykyisestä tilanteesta ulospääsyä, vaikka sellaista ei juuri nyt näytä olevan hahmottumassa.

– Ei tässä hirveästi ole valoa tällä hetkellä, Rinne arvioi.

Hänen mukaansa Johnson oli puhelimessa ”yksilöinyt” asioita, joista olisi hyvä keskustella. Rinne oli kuitenkin muistuttanut mahdollisen rajoista.

– Totesin, että (ero)sopimusta me emme tule aukaisemaan. EU 27 (muut EU-jäsenmaat) on näissä asioissa hyvin yksimielinen, Rinne kertoi viestittäneensä.

Toistaiseksi ei ole varmaa, järjestyykö pääministereiden tapaaminen Suomessa vai Britanniassa.

– Minulle on ihan sama miten päin se tapahtuu, kunhan tapahtuu, Rinne sanoo.

Britannian on määrä erota EU:sta lokakuun lopussa. Pääministeri Johnson on toistuvasti vakuuttanut, että Britannia lähtee EU:sta joko sopimuksella tai ilman sopimusta.

STT

Kuvat: