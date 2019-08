Rinne Porvoon-tapausta seuranneesta keskustelusta: En pidä siitä, että vääristellään tietoja

Pääministeri Antti Rinne (sd.) korostaa, että suomalaisen yhteiskunnan vakaus ja turvallisuus edellyttävät sitä, että poliittiset päätöksentekijät käyttävät valtaansa, myöskin arvovaltaansa vastuullisesti, Rinne sanoi.

Rinteeltä kysyttiin SDP:n kokouksessa Varkaudessa, millä mielellä hän on seurannut Porvoon poliisiampumisista seurannutta julkista keskustelua, johon esimerkiksi oppositiopuolue perussuomalaisten kansanedustajia on osallistunut.

Rinne kieltäytyi kommentoimasta suoraan muista puolueista tulleita kommentteja. Hän kuitenkin korosti faktoissa pitäytymisen tärkeyttä ja arvioi, että maahanmuuttajiin ja etnisiin ryhmiin liittynyt keskustelu on ollut jännittynyttä sitten vuoden 2015. Tämän vuoksi on hänen mukaansa tärkeää, että keskustelu pysyy faktapohjaisena.

– En pidä siitä, että vääristellään tietoja. En osaa sanoa, että onko tarkoituksellista vai vahingossa tapahtunutta, Rinne muotoili.

Sekä Rinne että SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman korostivat, että poliisien resurssit tulee turvata.

Lisäksi Rinteen mukaan on löydettävä keinoja, joilla saadaan vahvistettua yhteiskunnan turvallisuuden eteen töitä tekevien ihmisten turvallisuus.

– Oli kyse poliiseista, palomiehistä, ambulanssinkuljettajista, ensihoitajista tai muusta väestä, joka joutuu tällaisten tilanteiden eteen, Rinne luetteli.

Lindtman puolestaan sanoi, että poliisit tarvitsevat nyt kaiken tuen ja että lisää poliiseja pitää pyrkiä siirtämään kenttätehtäviin.

– Poliisien määrän riittävyyttä on pystyttävä arvioimaan jatkuvasti. Siksi on oltava mahdollisuus siihen, että poliisien määrää ja resursseja arvioidaan myös tämän hallituskauden kuluessa, Lindtman sanoo.

Luonteva ajankohta tämän arvioimiseen olisi Lindtmanin mukaan vuosi 2021, jolloin on määrä tehdä sisäisen turvallisuuden selonteko.

Budjettikokonaisuus määrittelee

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että poliisien määrä nostetaan 7 500 henkilötyövuoteen vuoteen 2022 mennessä. Pääministeri Rinne on puhunut 300 uudesta poliisista.

Rinteeltä kysyttiin, olisiko lisäystä mahdollista toteuttaa täysimääräisenä jo hallituksen ensimmäisessä budjetissa, josta neuvotellaan parin viikon kuluttua.

Rinne ei suoraan lähtenyt lupaamaan nopeita lisäyksiä poliisien määrään.

– Sanoisin näin, että jos me nyt joitakin eriä liikutetaan sinne tappiin asti, niin sitten täytyy joissakin erissä tulla vähän taaksepäin siitä (valtiovarainministeri Mika) Lintilän (kesk.) esityksestä. Katsotaan, miten tämä onnistuu, Rinne sanoi.

Elvyttämiseen keinot hallitusohjelmasta

SDP:n eduskuntaryhmän työvaliokunta, ministeriryhmä ja puoluejohto kokoontuivat tänään Varkauteen. Kaksipäiväinen kokous jatkuu Savonlinnassa ja Mikkelissä.

Poliittisessa katsauksessaan Rinne kiinnitti huomiota myös epävarmuuden synkentämään taloustilanteeseen. Hallitus on valmis elvyttämään, jos Suomen talous hyytyy.

Rinne muistutti, että hallitusohjelmassa on sovittu aktiivisesta finanssipolitiikasta, jonka mukaan suhdannevaihteluita tasoitetaan vastasyklisellä finanssipolitiikalla.

– Kirjausten soveltaminen tarkoittaa nykyisessä tilanteessa, että kasvun hidastuessa kokonaiskysyntää tuetaan valtion tulojen ja menojen kautta eli taloutta elvytetään, Rinne sanoo.

Heikkenevästä taloustilanteesta varoitellut valtiovarainministeri Lintilä on jo arvioinut, että on mahdollista, että Suomen talouskasvua kuvaava desimaaliluku alkaa pian nollalla.

