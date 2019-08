Rinne Ylellä: Poliisiin kohdistunut väkivalta kertoo vakavasta muutoksesta

Pääministeri Antti Rinteestä (sd.) poliiseihin viikonloppuna kohdistunut väkivalta on erittäin tuomittavaa.

– Tämä on todella vakavaa ja anteeksiantamatonta, että kansalaisten turvallisuudesta vastaavia viranomaisia kohtaan näin järjettömällä väkivallalla hyökätään, hän kommentoi Ylen haastattelutunnilla

Kahta poliisia ammuttiin Porvoossa viime yönä ja yhtä poliisia Jyväskylässä eilen.

– Kyllä tämä henkii vakavasta yhteiskunnallisesta muutoksesta, että poliisia kohtaan tällä tavalla hyökätään, hän sanoi.

Rinteen mukaan hallitus on tunnistanut ongelman jo aiemmin ja on päättänyt lisätä poliisien määrää kolmella sadalla.

– Varmaan joudumme miettimään matkan varrella, kuinka paljon tarvitaan lisää poliisivoimia.

Pääministeri on helpottunut siitä, että poliiseilla oli Porvoon tehtävässä riittävä suojavarustus päällä.

– Voi olla, että hengenvaaralta säästyttiin tässä tilanteessa.

STT

