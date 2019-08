Rinteen mukaan tunnin juna etenee aikataulussaan kuin juna

Pääministeri Antti Rinne (sd.) vakuutti Salossa, että Turun ja Helsingin välinen tunnin juna on ja pysyy yhtenä hallituksen kärkihankkeena. Rinteen mukaan ratahanketta rahoitetaan sitä mukaan, kun suunnittelu ja toteutus vaativat.

Turun ja Helsingin välinen tunnin juna on Rinteen mukaan yksi kolmesta ratahankkeesta, jotka kaikki viedään maaliin. – Menee vuosia, ennen kuin kuokka isketään maahan, mutta edetään niin nopeasti, kuin se on mahdollista, Rinne totesi Salon torilla.

Rinne tapasi ennen aamupäiväistä torilla vierailuaan Salon kaupungin johtoa. Rinne kertoi keskustelleensa myös kaupungintalolla tunnin juna -hankkeesta, jonka suunnittelu on vireillä olevista ratahankkeista pisimmällä.

– Totesin, ettei Salossa tarvitse pelätä sitä, etteikö jatkosuunnittelurahaa ole tulossa. Homma etenee sillä aikataululla kuin pystytään, Rinne kertoi viestineensä Salon johdolle.

Rinteen mukaan on kuitenkin realismia ymmärtää, ettei kuluvan hallituskauden aikana päästäne vielä rakennustöihin. Rinteen mukaan hankkeita valmistellaan ja suunnitellaan perusteellisesti juuri sen takia, ettei mitään kolmesta ratahankkeesta laiteta myöhemmin jäihin.

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinin (sd.) heinäkuinen lausunto ehti herättää epäilyksiä siitä, ettei hallitus olisikaan täysillä Turun ja Helsingin ja Tampereen tunnin junien sekä itäratahankkeen takana. Marin totesi, että hankkeiden toteuttamiseen ollaan suhtauduttu aivan liian optimistisesti.

Rinteen mukaan Marin ei ole lausunnollaan mitenkään kyseenalaistanut hankkeita, vaan lähinnä muistuttanut niiden pitkästä ja vaativasta suunnitteluajasta.

– Hallitusohjelma on todellakin yhä voimassa. Raideliikenne on ehdottomasti keino, millä lähennetään kasvukeskuksia toisiinsa, lisätään ihmisten liikkuvuutta ja laajennetaan työssäkäyntialueita. Tämä on selkeä hallituksen tahtotila, Rinne totesi.

Pääministeri Rinne lisäsi, ettei ratahankkeita sinänsä ole hallituksessa laitettu tärkeysjärjestykseen. Rinteen mukaan Suomen väyläkokonaisuus – tiet, rautatiet, sisävesi- ja meriliikenneväylät – ovat kaikki ensiarvoisen tärkeitä maan elinvoimaisuuden, työllisyyden ja ihmisten liikkuvuuden kannalta.

– Siksi hallitus lisää väyläinfran kunnostamiseen vuosittain 300 miljoonaa euroa enemmän entiseen verrattuna ja 350 miljoonaa euroa hankerahoja on laitettu eteenpäin siitä miljardipotista, mikä on tässä vaiheessa uusiin hankkeisiin käytettävissä. Väylät ovat aivan ykkösjuttu elinkeinoelämän näkökulmasta. Esimerkiksi Keskuskauppakamarin mukaan väylien huono kunto on suurin talouskasvun pullonkaula Suomessa tällä hetkellä, Rinne sanoi.

Pääministeri vahvisti kantansa myös Sipilän hallituksen aikana suunniteltuihin hankeyhtiöihin, joita Rinne pitää hyödyllisinä lähinnä ratahankkeiden suunnittelussa.

– Hankeyhtiöiden liiketaloudellisia perusteita on arvioitavat tarkkaan. Raideliikenne tulee olemaan julkista palvelua jatkossakin. Siksi pitää katsoa, mihin hankeyhtiöitä lopulta tarvitaan, Rinne totesi.

Salolaiset pistivät pääministerin koville toritapaamisessa. Kysytyimpien aiheiden joukkoon nousi etenkin Salon kautta kulkeva tunnin juna, jonka linjaus Lukkarinmäen halki on nostattanut vastustusta.

– Tiedän, että kolme omakotitaloa on jäämässä linjauksen alle, mutta uskon, että löytyy sellaisia ratkaisuja, joiden avulla ihmiset ovat tyytyväisiä ja pääsevät nopeammin pääkaupunkiseudulle tai Turkuun töihin, Rinne sanoi.

Rinne lisäsi ymmärtäneensä, että 95 prosenttia salolaisista pitää tunnin junaa kuitenkin hyvänä hankkeena talousalueen kannalta.

– Kun 2 000 ihmistä pendelöi junalla päivittäin ja aikaa säästyy suuntaansa 23 minuuttia, se tarkoittaa, että yhdessä päivässä salolaisilla on yli 1 500 tuntia enemmän aikaa olla kotona perheen kanssa, vuositasolla yli 340 000 tuntia. Se on paljon.

Rinne muistutti, että tunnin juna kulkee pääkaupunkiseudulta myös Saloon päin, kohti edullisempia asumiskustannuksia.

Rinteeltä tivattiin myös sitä, miksei vanhaa rantarataa kunnosteta, vaan rahaa tuhlataan uuden ja kalliin radan rakentamiseen. Rinteen mukaan kyseessä on väärinkäsitys, sillä rantaradan laittaminen kokonaisuudessaan kuntoon tulisi myös kalliiksi.

Rinne ja 75 prosenttia: Realismia, ei optimismia

Pääministeri Antti Rinne (sd.) hallituksineen aikoo nostaa työllisyysasteen 75 prosenttiin hallituskauden aikana, mutta talouskasvu on hidastunut, Saksan talouskone yskii ja USA käy Kiinan kanssa maailmankauppaa lamaannuttavaa taloussotaa.

Miten pääministeri näkee globaalin taloustilanteen vaikuttavan työllisyystavoitteen toteuttamiseen?

– Vielä ei voida puhua mistään laskusuhdanteesta. Talouskasvu on hidastunut, mutta yhä on kasvua. Nyt on tärkeää pitää kiinni hallitusohjelmaan tarkasti kirjatusta, suhdanteisiin nähden vastasyklisestä talouspolitiikasta. Suomi taitaa olla ainoita maita maailmassa, jossa vastasyklisyys on näin tarkasti kirjattu talouspolitiikan ytimeen. Ja se on uutta, Rinne totesi.

Rinne näkee, että työllistämistavoitteeseen päästään ja että se on lisäksi välttämätöntä.

– Ollaan työllisyydessä 6–7 prosenttia jäljessä muista pohjoismaista ja työikäisten osuus väestöstä vähenee aina 2040-luvulle saakka; silloin työllisyyden täytyy olla jo 82 prosenttia, nyt ollaan 72 prosentissa. On välttämätöntä saada lisää verotuloja, että edes nykytason palvelut voidaan tuottaa.

Rinne näkee tavoitteen toteutumisen olevan pikemminkin realismia kuin optimismia. Työllisyyden nostoon Rinne nimeää etenkin kaksi käyttökelpoista keinoa, joista on hyviä kokemuksia esimerkiksi Ruotsissa.

– Digitaalisen palkkatukihakemuksen teko mahdollistuu toivottavasti jo muutamien kuukausien sisällä ja sitä kautta työnantajille tulee helpommaksi työllistää 10 000–20 000 uutta ihmistä. Toinen keino on tukea pienyrittäjiä palkkaamaan ensimmäistä työntekijäänsä. Tätä kautta voidaan luoda joitain tuhansia työpaikkoja.

Rinne totesi, että ensiarvoisen tärkeää on myös työllistää ja kouluttaa vain peruskoulutuksen käyneitä nuoria pidemmälle. Nyt heistä on työllistyneitä 41 prosenttia, kun toisen asteen käyneistä töissä on 75 prosenttia.

– Suomella ei ole varaa jättää 60 000 nuorta syrjäytymään. Hallitus takaa, että jokainen nuori tulee saamaan toisen asteen koulutuksen. Se on uusi peruskoulutus.

Rinteen mukaan kyse on isosta satsauksesta, joka käynnistetään nyt ja on toiminnassa vuonna 2022.

Pääministerin kyselytunti Salon torilla

Näitäkin Antti Rinteeltä kyseltiin:

Laitetaanko tiestökin kuntoon ratojen lisäksi? Rinne: Kyllä, tähän laitetaan 300 miljoonaa euroa lisää rahaa vuosittain.

Eikö koulutusrahoja lisätäkään luvatun mukaisesti? Rinne: Lisätään, mutta pitää katsoa, mitä tulee ensi vuoden budjettiin. Siten on helpompaa välttyä äkkinäisiltä leikkauksilta, jos työllisyys ei paranekaan.

Miksi puoluetukea lisättiin? Rinne: Se parantaa demokratian toimintaedellytyksiä.

Miksi hallituksen avustajamääriä lisättiin? Rinne: Haluamme saada asiat hoidettua etenkin EU-puheenjohtajuuskauden aikana. Sipilän hallituksesta nähtiin, ettei vähillä avustajilla saatu asioita vietyä eteenpäin, uudistukset tyssäsivät liian usein huonoon valmisteluun.

Olen sairas, miksi en pääse lääkäriin? Rinne: On päätetty, että kiireettömissä tapauksissa lääkäriin tulee päästä seitsemässä päivässä ja että vanhustenhoidossa hoitajamitoitus nostetaan 0,7:ään. Hoitotakuuseen tarvitaan noin 1 000 uutta lääkäriä.