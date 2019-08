Romaniassa muhii hallituskriisi – presidentti vaatii vähemmistöhallitusta mittauttamaan luottamuksensa

Romanian hallitus on vaarassa kaatua. Romanian presidentti vaatii, että sosiaalidemokraattinen vähemmistöhallitus mittauttaa luottamuksensa parlamentissa.

Pääministeri Viorica Dancilan hallituksen asema parlamentissa heikkeni tällä viikolla, kun sosiaalidemokraattien (PSD) hallituskumppani, liberaalipuolue Alde jätti hallituksen. Hallituksella on parlamentin alahuoneessa enää 205 paikkaa 465:stä.

Keskiviikkona hallitus koki uuden kolauksen, kun sen PSD:n ajama kiistanalainen laki poliitikoiden korruptiotuomioiden perumiseksi kuopattiin parlamentissa.

Laki olisi armahtanut alle viisivuotisiin vankeusrangaistuksiin tuomittuja. Lakiesitys on aiheuttanut Romaniassa kahden viime vuoden aikana suuria mielenosoituksia ja saanut kritiikkiä myös EU:lta. Kriitikoiden mukaan laki olisi hyödyttänyt kymmeniä korruptiosta vankilaan tuomittuja poliitikkoja, joista suurin osa on PSD:n edustajia.

Keskustaoikeistolainen presidentti Klaus Iohannis on ollut hallituksen tiukka kriitikko ja vastustanut myös kiisteltyä lakiesitystä.

– Nykyinen hallitus tarvitsee uuden hyväksynnän parlamentilta, Iohannis sanoi tv-puheessa keskiviikkona.

Iohannis sanoi, että jos vähemmistöhallitus ei saa parlamentin luottamusta, tarvitaan siirtymäkauden ratkaisu.

Pääministeri Dancilakin piti tv-puheen ja syytti Iohannisia hallituksen epävakauttamisesta.

– Me menemme parlamenttiin ja yritämme löytää tarvittavan tuen, jotta voimme toimia mandaattimme loppuun asti. Me olemme vastuussa Romanian kansalle, Dancila sanoi.

Normaalin aikataulun mukaan Romanian seuraavat vaalit olisi tarkoitus pitää joulukuussa 2020.

STT

