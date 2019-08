Ruotsalaisvarustamo: Suomalaiskonsulaatin edustajat käyneet Iranin haltuun ottamalla Stena Impero -aluksella

Suomalaiskonsulaatin edustajat ovat vierailleet Stena Impero -säiliöaluksella lauantaina, kertoo aluksen ruotsalaisvarustamo.

Iran otti Stena Imperon ja sen miehistön haltuunsa Hormuzinsalmessa viime kuussa. Suomalaiset ovat käyneet aluksella tapaamassa latvialaista miehistön jäsentä, jolle he antavat konsuliapua latvialaisten pyynnöstä.

Ruotsalaisvarustamo Stena Bulkin nettisivuilla julkaistussa tiedotteessa kerrotaan, että suomalaiskonsulaatin edustajien mukaan miehistö on hyvässä kunnossa. Miehistö on kuitenkin varustamon mukaan varsin huolissaan vankeutensa pituudesta.

Suomen ulkoministeriö ei vahvistanut eikä kiistänyt vierailua.

– Suomen Teheranin-suurlähetystö on tarjonnut konsuliapua Stena Imperon latvialaiselle miehistönjäsenelle, mutta emme kommentoi yksittäisiä konsulitoimenpiteitä. Sen enempää emme vahvista. Emme myöskään kiistä, ajankohtaisviestinnän yksikön päällikkö Vesa Häkkinen kertoi STT:lle.

Häkkisen mukaan kyse on normaalista EU:n kansalaiselle tarjottavasta konsuliavusta.

Myös intialaiset käyneet aluksella

Stena Bulkin edustaja kertoi STT:lle, että myös intialaiset olisivat heidän käsityksensä mukaan vierailleet aluksella.

Varustamon edustaja Pat Adamson kertoi, että hänen tietojensa mukaan tiedot suomalaisvierailusta ovat tulleet konsulaatista.

Tiedotteessa varustamon toimitusjohtaja Erik Hånell kertoo, että varustamo pitää rajoitetusti yhteyttä yllä aluksella olevaan miehistöön.

Hän kertoo myös, että varustamo ottaa vastaan kaiken mahdollisen avun miehistölleen muilta suurlähetystöiltä. Heidän mukaansa myös päivittäinen yhteydenpito ja tuki miehistön perheiden kanssa jatkuu.

Heinäkuun puolivälin jälkeen Iran otti haltuunsa Britannian lipun alla purjehtivan Stena Impero -öljytankkerin ja sen 23 hengen miehistön Hormuzinsalmessa Persianlahdella. Miehistössä on 18 intialaista, mukaan lukien aluksen kapteeni, kolme venäläistä, yksi latvialainen ja yksi filippiiniläinen.

Britannian mukaan Stena Imperon haltuunotto oli kosto aiemmin tapahtuneesta iranilaisaluksen kiinniotosta. Brittiviranomaiset ottivat iranilaisen Grace 1 -säiliöaluksen haltuunsa heinäkuun alussa Gibraltarilla.

