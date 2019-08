Ruotsi etevämpi maaottelussa – Etelätalo varmisti MM-paikkansa

Ruotsi osoitti paremmuutensa yleisurheilumaaottelussa, kun Suomi taipui miehissä 181-218 ja naisissa 192,5-217,5.

– Lauantaina olimme hyviä, ja parempia kuin tilastot antoivat odottaa. Sunnuntaina Ruotsi oli parempi, Suomen urheiluliiton valmennusjohtaja Kari Niemi-Nikkola tuumi.

Avauspäivän jälkeen miehillä oli takaa-ajettavaa kuusi ja naisilla neljä pistettä, mutta miesten päivä lähti väärille raiteille keihäänheitosta lähtien, kun Ruotsin Kim Amb otti voiton.

Päivän puheenaihe oli muutenkin keihäänheitto, ja siellä tarjolla ollut viimeinen kisalippu Dohan MM-kilpailuihin. Ainakin Toni Kuuselalta kysyessä tilanne on selvä.

– Kättelin Lassin ja onnittelin Dohan paikasta, Kuusela kertoi.

Kuusela (79,38) oli kiinni kolmannessa sijassa Kim Ambin (85,89) ja Oliver Helanderin (80,66) jälkeen, mutta Suomen mestari Lassi Etelätalo löysi rentouden viimeiseen heittoonsa. Se kantoi 82,15.

– Nyt meni 82 viimeisellä aika rennolla perusheitolla, Etelätalo sanoi.

– Ruotsi-ottelussa tuollainen venyminen ei paljon vaikuta, kun ruotsalainen heitti pidemmälle. Ehkä heitto varmisti MM-paikan. Toni onnitteli kilpailun jälkeen, Etelätalo vahvisti.

Helanderin olkapää huolestuttaa

Amb voitti maaottelun keihään 2016 ja uusi temppunsa ennätyksellään 85,89. Ambin avaus ei jäänyt sattumaksi, kun toinen kantoi 84,88.

– Piti yrittää kovalla vauhdilla sen jälkeen, kun Kim heitti tuollaiset. Vauhti oli jopa ylikovaa, että saisi vastattua. Viimeiseen heittooni taas lyhensin vauhtia, Etelätalo tuumi.

Aiemmin Helander ja Antti Ruuskanen olivat lunastaneet MM-kisalipun. Valmennusjohtaja Niemi-Nikkola myönsi keihästilanteen ratkenneen Etelätalon eduksi, mutta Kuuselalle saattaa aueta takaportti.

Helander jätti kolme viimeistä väliin, kun vanha olkapäävaiva kiusasi ja saattaa pahimmassa tapauksessa pilata MM-aikeet. Tällöin Kuuselaa tarvittaisiin Dohaan, ja mies pidetään heittovireessä.

– Olkapäässä on repeämä, joka on ollut tiedossa. Saa nähdä, miten kausi jatkuu. Vaikea sanoa. Vamma pitää tutkia. Sen jälkeen voi suunnitella jatkoa, Helander pohdiskeli, kun kalenterissa on myös Eurooppa-Yhdysvallat-ottelu.

Aitureille kolmoisvoitto

Naisten 100 metrin aidat sujui Suomen ennätysnainen Annimari Kortteen komennossa, kun hän kellotti 12,85 kesken kovan harjoitusjakson. Toiseksi tulleelle Nooralotta Nezirille (12,92) Tukholma tarjosi varmuuden siitä, että nilkka-, kantapää- ja pohjevaivat ovat kurissa.

– En ole tehnyt juurikaan aitajuoksutreeniä, mutta nyt palasin siihen mihin Jyväskylän kilpailussa jäin, Neziri viittasi kesäkuuhun.

– Lauantain 100 metrin kilpailu antoi viitteen, ja nyt meni ihan ok. Välillä jännitin jo sitä, että Doha jää väliin, Neziri viittasi jalkavaivoihinsa.

Reetta Hurske jäi Tukholmassa kolmanneksi ajalla 13,09. Espoon kilpailussa tullut käden nivelsiteen repeämä ei haitannut kilpailemista, mutta vaikuttaa aiturin mukaan arjessa.

Suomi voitti tyttöjen maaottelun 109,5-91,5, mutta poikien kilpailussa länsinaapuri oli parempi 116-85.

STT

