Ruotsin kiekkonaiset jättävät Suomen-turnauksen väliin pelaajien boikotin vuoksi

Ruotsin naisten jääkiekkomaajoukkue Damkronorna ei osallistu Suomessa 21.-24. elokuuta pelattavaan Euro Hockey Tour -turnaukseen. Suomen joukkueen general manager Tuula Puputti vahvisti tiedon STT:lle torstaina.

– Sain juuri Ruotsin kollegalta puhelun ja samalla saatiin varmistus sille, etteivät he ikävä kyllä pelaa, Puputti sanoi.

Damkronornan vetäytyminen tapahtumasta on suoraa seurausta 43 ruotsalaisen naiskiekkoilijan keskiviikkoisesta ilmoituksesta, jossa he kertoivat kieltäytyvänsä pelaamasta maajoukkueessa. Boikotti johtuu muun muassa siitä, ettei maan jääkiekkoliitto tue riittävästi edustustehtäviin valittuja pelaajia. Toisin kuin Suomessa, maajoukkuejääkiekkoilijat eivät saa Ruotsissa korvausta maajoukkueen tapahtumien aikana menettämistään työtuloista.

– Suomessa maksetaan näitä korvauksia ja se on ollut käytäntönä jo pidemmän aikaa. Meillä on upea tilanne, kun saamme ministeriön apurahat, Puputti taustoitti.

Hän viittasi viime kesänä tehtyyn päätökseen, jolla olympiapronssia Etelä-Koreasta tuoneet naiskiekkoilijat saivat kukin 10 000 euron tuen. Ruotsilta Pyeongchangin turnaus ei sujunut yhtä hyvin, vaan se jäi seitsemänneksi hävittyään Naisleijonille puolivälierissä 2-7.

Puputti muistutti, että Ruotsin naiset saivat olympiahopeaa 2006 ja MM-pronssit 2005 sekä 2007.

– Silloin iso osa Ruotsin joukkueen pelaajista sai olympiakomitealta henkilökohtaista apurahaa valmentautumiseen. Nyt tulokset ja taloudellinen tuki ovat heikentyneet maajoukkuepuolella. Puputti sanoi.

Ruotsi putosi keväällä MM-kisojen A-sarjasta epäonnistuttuaan Suomessa pelatussa turnauksessa. Uutistoimisto TT:n mukaan pelaajille maksettiin A-sarjan MM-kisojen ajalta yhteensä 800 000 kruunun korvaukset menetetyistä tuloista, mutta B-tasolla käytäntöä ei jatketa.

Ruotsin liiga on vahva

Puputin mukaan kipuilu liittyy laajemminkin naisten jääkiekon ammattimaistumiseen, jonka eteen Ruotsissakin tehdään töitä.

– Kollegat tekevät siellä varmasti parhaansa edistääkseen kehitystä. Ruotsissa on esimerkiksi vahva liiga, jossa pelaamisesta on suomalaisillekin hyötyä, Puputti painotti.

Liitto on panostanut Ruotsissa liigan kehittämiseen nykyiselle tasolleen. Tämä ei sinänsä tarkoita sitä, ettei maajoukkuetoiminnasta enää välitettäisi.

– Heilläkin se on resurssikysymys, Puputti totesi.

Ruotsin vetäytyminen harjoitusturnauksesta lisäsi Puputin töitä lähipäiviksi. Pelaajaurallaan kolme MM- ja yhden olympiapronssin saanut maalivahti sanoi ohjelman menevän uusiksi. Naisleijonien pelipäivät pyritään pitämään samoina, vain Keravalla 24. elokuuta pelattavaksi kaavaillun ottelun vastustaja muuttuu.

Euro Hockey Touriin kuuluvaan turnaukseen osallistuvat Suomen lisäksi Venäjä ja Tshekki. Lisäksi maat kohtaavat Japanin varsinaisen EHT-turnauksen ulkopuolisissa harjoitusotteluissa.

