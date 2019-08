Ruotsinlaiva ja rahtialus olivat törmäyskurssilla Itämerellä – Galaxy joutui tekemään äkkikäännöksen

Tallink Siljan Galaxy-alus on joutunut tekemään äkillisen väistöliikkeen Itämerellä läheltä piti -tilanteessa. Turusta Tukholmaan matkalla olleen Galaxyn reitille osui lauantaina iltapäivällä rahtialus.

– Laivalta on oltu yhteydessä rahtilaivaan, ja on sovittu sen väistävän, kuten sääntöjen mukaan kuuluukin. Syystä tai toisesta se ei olekaan toiminut näin, kuten on sovittu. Galaxy on joutunut tekemään väistöliikkeen, että laivat eivät ole osuneet toistensa reitille samaan aikaan, viestintäjohtaja Marika Nöjd kertoo STT:lle.

Nöjdin mukaan tilanne saattoi laivan matkustajista vaikuttaa dramaattiselta, mutta tilanne oli koko ajan miehistön hallussa. Tapahtuneen jälkeen matkustajien mieliä tyynnyteltiin ja asiasta tiedotettiin laivalla.

– Kapteeni on kuuluttanut ja kertonut matkustajille tilanteesta. Lisäksi miehistö ja kapteeni ovat käyneet ainakin buffet-ravintolassa, missä tilanne on näyttänyt pelottavimmalta ja väistöliike on tuntunut voimakkaimmin. On kyllä yritetty pitää huoli, että kaikki ovat tienneet, että mitään hätää ei varsinaisesti ole, Nöjd sanoo.

Asiasta on oltu yhteydessä viranomaisiin, kuten aina vastaavankaltaisissa tapahtumissa.

– He saavat selvittää ja tutkia, mitä on tapahtunut ja miten tilanne eteni, viestintäjohtaja sanoo.

Läheltä piti -tilanne tapahtui Ahvenanmerellä, josta matka jatkui yhtiön mukaan normaalisti kohti Tukholmaa.

Asiasta uutisoi Suomessa aiemmin Ilta-Sanomat.

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006200887.html

STT

Kuvat: