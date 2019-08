S-Pankki: Työllisyyden kasvu vaimenee talouskasvun hidastuessa

Työllisyyden kasvu vaimenee talouskasvun hidastuessa, arvioi S-Pankki. Pankin mukaan työllisyys kohenee tänä vuonna vajaalla 30 000 hengellä, mutta ensi vuonna työllisyyden kasvu puolittuu 15 000 henkeen.

– Uusin riski on valuuttasodan mahdollisuus Yhdysvaltojen ja euroalueen välillä sekä toisaalta Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump voi syyttää EKP:tä (Euroopan keskuspankkia) ja euroaluetta valuuttasodasta, mikäli EKP elvyttää Fediä (Yhdysvaltain keskuspankkia) enemmän, varoittaa S-Pankin pääekonomisti Timo Hirvonen ennusteessa.

S-Pankin ennusteen mukaan Suomen talouskasvu yltää tänä vuonna 1,3 prosenttiin, mikä on liki sama kuin OP:n maanantaina arvioima 1,2 prosenttia. Sen sijaan ensi vuonna ero ennusteissa on selvempi, sillä S-Pankki odottaa yhden prosentin ja OP puolen prosentin kasvua.

Työllisyysaste ylittää S-Pankin mukaan 73 prosenttia ensi vuoden lopulla. Pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallituksen keskeinen tavoite on saada työllisyysaste nousemaan 75 prosenttiin vuoteen 2023 mennessä.

Pankki arvioi, että suurimmat riskit maailmantalouden näkymille muodostavat Kiinan ja Yhdysvaltojen välinen kauppasota, protektionismin nousu ja poliittinen epävarmuus.

STT

Kuvat: