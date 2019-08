S-ryhmä kasvatti tulostaan vuoden ensimmäisellä puoliskolla

S-ryhmän yhteenlaskettu operatiivinen tulos kasvoi vuoden ensimmäisellä puoliskolla 154 miljoonaan euroon. Viime vuonna vastaava lukema tammi-kesäkuussa oli 133 miljoonaa euroa.

Osuuskaupparyhmän veroton vähittäismyynti kasvoi hienoisesti 5,7 miljardiin euroon. S-ryhmän yhteistulokseen lasketaan SOK-yhtymän ja alueosuuskauppojen luvut.

SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä kommentoi tiedotteessa, että erityisesti matkailu- ja ravitsemiskauppa piti yllä hyvää kasvuvauhtia. Ruokakaupassa kuluvaa vuotta leimaa kilpailun kiristyminen.

– Suomalainen päivittäistavarakauppa kehittyy nyt vauhdilla. Se on kuluttajan kannalta erinomainen asia. Meillä on edessä muun muassa S-market-ketjun konseptiuudistus, Heikkilä toteaa tiedotteessa.

Myös S-ryhmän kilpailija Kesko kertoi viimeisimmässä julkistuksessaan hyvästä tuloksesta. Keskon tulos koheni etenkin vuoden toisella neljänneksellä.

Vuonna 2018 Keskon hallussa oli noin 36 prosenttia Suomen päivittäistavarakaupasta. S-ryhmä haukkasi noin 46 prosentin osuuden.

S-ryhmällä on yhteensä yli 42 000 työntekijää. Toimipaikkoja ryhmällä oli kesäkuun lopussa 1 841.

STT

