Sää jatkuu koko maassa epävakaisena – luvassa pieniä paikallisia sateita pitkin päivää

Sää jatkuu tänään koko maassa epävakaisena, ennustaa Ilmatieteen laitos.

Sade- tai ukkoskuuroja tulee suuressa osassa maata. Päivystävän meteorologin Ari Mustalan mukaan sademäärät eivät kuitenkaan ole erityisen suuria.

Maan länsiosassa esiintyy heti aamulla monin paikoin sadekuuroja, ja alueen eteläosassa ukkostaa. Päivällä sää poutaantuu.

– Tampere-Vaasa-akselin lounaispuolella on kuitenkin koko päivän enimmäkseen poutaa, Mustala sanoo.

Maan itäosassa aamu on selkeä ja enimmäkseen poutainen, mutta jo aamupäivällä esiintyy paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Iltaa kohden sää myös idässä poutaantuu.

Maan pohjoisosassa sää on koko päivänpilvinen ja monin paikoin sateinen. Oulun seudulla paikoin ukkostaa. Sateet heikkenevät vasta myöhään illalla.

Lauantaina sää on idässä poutainen, muualla epävakaa

Sademäärät jäävät merialueita lukuun ottamatta vähiin.

– Etelä-Lapissa, Kainuussa ja Koillismaalla voi sataa kymmenen milliä, Mustala sanoo.

Muualla Suomessa sademäärät jäävät Mustalan mukaan paikallisesti muutamaan millimetriin tai enimmillään kymmeneen.

Esimerkiksi keskiviikkona Helsingin ja Vantaan alueella satoi yön ja aamun aikana runsaasti, jopa 25 milliä. Vastaavia sateita ei Ilmatieteen laitoksen ennusteessa enää näy.

Viikonloppuna sadekuurot hajaantuvat.

– Perjantaina maan etelä- ja keskiosissa on enimmäkseen poutaa, mutta pohjoisessa yhä yleisesti sataa, Mustala sanoo.

Lauantaina maan itäosissa nautitaan poutaisesta säästä ja jopa 22 asteesta. Lännessä ja pohjoisessa sää on epävakaa, ja paikallisia sadekuuroja esiintyy.

Sunnuntaina lämmin etelävirtaus tuo lämmintä säätä erityisesti suureen osaan Etelä- ja Keski-Suomea. Lapissa sunnuntai on sateinen, kun pilvisyys runsastuu ja sadekuurot pysyttelevät alueen yllä.

Järvivesi viilenee

Järvivesien lämpötila on normaali tai hieman keskiarvoista viileämpi, Mustala arvioi. Suuressa osassa maata vedet ovat 15-20 asteisia. Keski- ja Pohjois-Lapissa lämpötilat ovat 11-14 astetta.

– Tuulisuus on saattanut vaikuttaa lämpötilaan. Pienet sadekuurot eivät niinkään, Mustala sanoo.

STT

