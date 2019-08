Maailman sadan suurimman pörssiyhtiön yhteenlaskettu markkina-arvo on 21 000 miljardia dollaria, kertoo konsulttiyhtiö PwC. Kasvua vuoden takaisesta kertyi viisi prosenttia.

Microsoft on ohittanut Applen maailman arvokkaimpana yhtiönä. Seuraavina ovat Amazon ja Googlen emoyhtiö Alphabet. Suomen arvokkaimmaksi yritykseksi on noussut Kone, joka on sivuuttanut Nokian ja Nordean.

