Sähköpotkulautoja kysellään jo Salossakin

Sähköpotkulaudat ovat tänä kesänä herättäneet selvästi aiempaa suurempaa kiinnostusta Salossa. Vielä kiinnostus ei näy katukuvassa kuin satunnaisina sähköpotkulautailijoina, mutta Gigantin tavaratalopäällikkö Juuso Janhunen uskoo, että ensi kesä muuttaa myös katukuvan.

– Meillä on ainakin selkeä visio, että ensi keväänä ottaisimme laajemman malliston sähköpotkulautoja myyntiin. Nyt lautoja on ollut liikkeessä vain yhtä mallia, mutta kiinnostus laitteita kohtaan on kasvanut koko ajan kesän myötä. Sanotaanko, että vähintään viisi asiakasta tiedustelee sähköpotkulaudoista viikoittain, Janhunen kertoo.

Myös Meriniityssä Kone-Glansilla on huomattu, että orastava kiinnostus potkulautoja kohtaan on herännyt kuluvan suven aikana. Siitä syystä myös toimitusjohtaja Kalle Glans päätyi ottamaan yhden mallin heille myyntiin.

– Meillä tuotteiden toimitusajat ovat aika pitkiä, joten nopeaan reagointiin olisi kysynnän äkillisesti kasvaessa vaikea kyetä. Siksi otimme täksi kesäksi yhden sähköpotkulautamallin ikään kuin kokeeksi myyntiin, ja vaikkei niitä ole montaa myyty, on kiinnostus lautoja kohtaan silti kasvanut aiemmasta, Glans tuumii.

Ilmiöksi sähköpotkulaudat ovat nousseet tänä kesänä niin Turussa, pääkaupunkiseudulla kuin Tampereella. Suurissa kaupungeissa sähköpotkulaudat ovat yhteiskäytössä. Niitä voi vuokrata suoraan kadulta mobiiliohjelman avulla, ja jättää keskusta-alueella käytännössä minne tahansa.

Sähköpotkulaudat ovat herättäneet myös keskustelua siitä syystä, että niillä pääsee liikkumaan kevyen liikenteen väylillä jopa 25 kilometrin tuntinopeudella äänettömästi. Tällöin myös haavereita on päässyt sattumaan.

Sähköpotkulautoja työnsä puolesta testannut Janhunen ei näe laitteissa sen suurempia riskejä kuin muissakaan kevytajoneuvoissa.

– Jos työmatka olisi 50 kilometrin sijaan viisi kilometriä, liikkuisin matkat takuulla sähköpotkulaudalla. Mielestäni ne ovat todella käteviä liikenteessä, kun vain muistaa tarkkailla myös muita tiellä liikkujia samalla tavalla kuin muilla kulkuneuvoilla liikuttaessa.

Suurten kaupunkien tavaratalot ovat ottaneet osin jo sähköpotkulaudat myyntilistoilleen, mutta Salon Citymarketissa tai Halikon Prismassa sähköpotkulautoja ei ole myynnissä vielä lainkaan. Myöskään Virtasen Moottorissa, Sporttikoneessa tai Takatalolla ole vielä suunnitelmia niiden ottamisesta myyntiin.

Janhusella on kuitenkin vakaa usko, että sähköpotkulautoihin panostaminen maksaa itsensä takaisin myös Salossa.

– Tänä kesänä kiinnostus on varsinkin loppukesää kohden ollut niin huomattavaa, että ensi keväänä on pakko varautua paremmin. Olen melko varma, että silloin Salonkin katukuvassa nähdään huomattavasti enemmän sähköpotkulautoja, Janhunen ennustaa.