Saksan talous uhkaa hidastua

Saksan talouden tunnusluvut antavat aihetta huoleen. Tuoreet ennakkotiedot kertovat talouden supistumisesta. Erityisesti autoteollisuus on vaikeuksissa.

Kun talousveturi yskii, sen vaikutukset tuntuvat koko Euroopassa. Erityisen tärkeä Saksa on vientivetoiselle Suomelle.

Alustavat tiedot kertovat, että Saksan bruttokansantuote on supistunut huhti–kesäkuussa. Jos talous supistuu myös seuraavalla vuosineljänneksellä, Saksan katsotaan vajonneen taantumaan.

Tämä on huono uutinen. Saksa on suuri talous, jonka kasvu vaikuttaa koko Eurooppaan.

Merkkejä Saksan ongelmista on näkynyt jo aiemmin. Teollisuustuotanto laski kesäkuussa enemmän kuin vuosikausiin. Luottamusindikaattorit osoittavat alaspäin, eikä kasvua ole näkyvissä viennissäkään.

Vaikeudet tuntuvat myös Saksan autoteollisuudessa. Autoteollisuus on Saksan teollisuuden kivijalka, jonka alihankintaketjut ulottuvat laajalti koko Eurooppaan.

Osittain autoteollisuuden ongelmat ovat itse aiheutettuja. Monet suuret valmistajat kompuroivat päästömittaushuijauksissa. Ilman skandaalejakin kiristyneet päästömittaukset ovat pienentäneet autojen tuotantomääriä.

Vielä vakavammat seuraukset voi olla hitaalla liikkeellelähdöllä sähköautojen kehityksessä ja valmistuksessa. Vasta nyt saksalainen autoteollisuus on päässyt mukaan sähköautobisnekseen, mutta kiinalainen autoteollisuus ja yksittäiset haastajat, kuten yhdysvaltalainen Tesla, saivat pitkän etumatkan.

Jos sähköisiä autoja ei saada nopeasti ja laajalla valikoimalla tuotantoon, voivat ketterät kilpailijat kaapata markkinaosuuksia perinteisiltä valtamerkeiltä.

Suomessa Saksan talouden kehitystä seurataan erityisen tarkkaan. Saksa on Suomen suurin vientimaa, ja myös autoteollisuuden alihankintaketjut ulottuvat Suomeen, Uudessakaupungissa valmistetaan Mercedes-Benzejä ja Salossa kohta sähköautojen akkuja.

Saksan autoteollisuuden näkymiin vaikuttaa myös Yhdysvaltojen ja Kiinan uhkaava kauppasota. Se tuntuisi Suomessakin, sillä Uudenkaupungin tuotannosta valtaosa menee Saksan kautta Yhdysvaltoihin.