Salo IoT Parkin kasvu ylitti odotukset, puolet tiloista on käytössä

Nokian ja Microsoftin entinen tehdasalue on täyttynyt selvästi odotettua nopeammin Salossa.

Jättimäinen kampus Meriniityssä siirtyi kiinteistöyhtiö Salo IoT Park Oy:n omistukseen maaliskuussa 2017. Yhtiön omistavat Salon kaupunki, 4capes Oy, Lounaismaan Osuuspankki, Lounea Oy, Aurora Ventures Oy ja Stremet Oy:n toimitusjohtaja Hans Strömberg .

Uuden yhtiön liiketoimintasuunnitelmassa vuonna 2017 kirjattiin tavoitteeksi, että kiinteistön monitoimitiloista on vuokrattu kuudessa vuodessa puolet ja tuotantotilat melkein kokonaan. Tavoite ylittyi kahdessa ja puolessa vuodessa.

– Tuotannolliset tilat ovat kaikki käytössä, ja Cencorpille tehtiin jo tuotantotilaa Kamman ensimmäiseen kerrokseen, joka ei ole ollut aiemmin tuotantokäytössä. Olemme edellä alkuperäistä aikataulua, toimitusjohtaja Jukka Vakula Salo IoT Park Oy:stä kertoo.

Kiinteistön yli 90 000 neliömetrin tiloista on käytössä noin 40 000 neliötä.

– Käytännössä puolet vuokrattavista tiloista on käytössä. Kokonaisluvussa puhutaan kerrosneliöistä, ja siinä on mukana auloja, neuvottelutiloja ja muita yhteistiloja, joita ei voi laskea mukaan vuokrattaviin neliöihin, Vakula muistuttaa.

Kaksi vuotta sitten tehtävässään aloittanut Jukka Vakula on melko tyytyväinen vauhtiin, jolla Nokian vanhat tilat ovat täyttyneet.

Turun ammattikorkeakoulun muutosta Salo IoT Campukselle neuvoteltiin jo Vakulan aloittaessa. Siksi hän saattoi kertoa tulohaastattelussaan, että kiinteistön tiloista 20 000 neliötä on käytössä tai tulossa käyttöön. Tällöin kampuksen suurin asiakas oli vielä Turing Robotics.

Ammattikorkeakoulun jälkeen alueelle on muuttanut useita yrityksiä. Julkisuudessa on ihmetelty, mitä järkeä on imuroida yrityksiä yhdelle alueelle, kun muualla tyhjenee samalla halleja.

– Ihmisiltä on jäänyt huomaamatta, että kaikki meille muuttaneet yritykset ovat samalla investoineet aiempaa suurempiin tiloihin tarkoituksenaan hakea kasvua. Ilman muuttoa kasvu ja investoinnit olisivat voineet jäädä tekemättä. Lisähyötyä yritykset saavat siitä, että ne ovat saman pihan ympärillä, samalla kampuksella.

Vakulan mukaan Salo IoT Campuksen yrityskeskittymällä oli vaikutusta siihen, että Valmet Automotive päätti perustaa Saloon akkutehtaan.

Yhtiön päätöksentekoon vaikutti myös nopeus, jolla salolaiset tekivät päätökset ja Merikaaren muutostyöt.

– Olen seurannut monenlaisia vuokratilojen muutostöitä aiemmissa työpaikoissani. Tämä tehtiin puolessa vuodessa, ja väitän, että Helsingissä työ olisi jäänyt tekemättä tällä aikataululla.

Valmet Automotivessa on iloittu myös siitä, että Salosta löytyi luvattua osaavaa työvoimaa. Akkutehtaalle on haettu tähän mennessä noin 300 työntekijää, ja hakemuksia kertyi moninkertainen määrä.

Salo IoT Campuksella käy Jukka Vakulan laskujen mukaan nyt 850 ammattikorkeakoulun opiskelijaa ja tuhat työntekijää kymmenistä eri yrityksistä.

Työntekijöiden laskeminen alkaa olla vaikeaa, sillä esimerkiksi Valmet Automotivella käy asentajia ja keikkamiehiä, joita ei voi laskea alueen ”omaan” vahvuuteen.

– Meillä on ollut kampuksen alueen yritysten yhteisiä tilaisuuksia, ja kaikilla on päällä vahva kasvumoodi. Tuntuu, että melkein jokainen olisi valmis ottamaan lisää henkilöstöä, jos sopivia löytyy.

Vakulan omissa ajatuksissa Salo IoT Campus ei ole vielä läheskään valmis. Hänen mielestään nyt on olemassa aihio, pohja ja perusta, joka toimii ja jonka päälle ryhdytään rakentamaan uutta.

– Meillä on syntymässä hieno yhteisö, jossa kohtaavat high tech -yritykset, ammattikorkeakoulu, iot-pilotit ja esimerkiksi kyberturvallisuuslaboratorio. Uskon, että yhteisön ansiosta täältä alkaa pullahtaa ulos yritysten yhteisiä juttuja, joista voi tulla uusia menestystarinoita.

Salo IoT Campuksen markkinoinnissa akkutehdas on yksi valttikortti, ja Vakula uskoo alueen kasvavan vahvasti.

– Alkuaikoina kirjoiteltiin, että IoT Park kaatuu salolaisten veronmaksajien syliin. Nyt kirjoittelu on loppunut. Kääntäisin niin päin, että yksi voittaja tässä kuviossa on alueen asukas, joka on esimerkiksi saanut taas töitä jostain kampuksen yrityksestä, Vakula sanoo.

Salolainen yritys- ja koulutuskeskittymä on huomattu myös maailmalle. Jukka Vakula on jo joutunut toppuuttelemaan ulkomaisten vieraidensa määrää aikataulusyistä.

Esimerkiksi viime viikolla Salossa vieraili kiinalainen professori, joka työskentelee valtavassa 35 000 opiskelijan opinahjossa. Hän oli tutustumassa suomalaiseen tapaan opiskella, oli tyytyväinen näkemäänsä ja sanoi haluavansa lähettää omia opiskelijoitaan Saloon.

– Meillä on ollut alkuvaikeuksia ulkomaisten opiskelijoiden saamisessa tänne, mutta ne ovat alkuvaikeuksia. Opiskelijoita tulee kyllä, ja kysyntää on maailmalla paljon, Jukka Vakula sanoo.

Salo IoT Campus kiinnostaa maailmalla myös siksi, että täällä opiskelijat, tutkimuslaboratoriot ja yritykset toimivat samalla tontilla.

– Tyypillisesti maailmalla rakennetaan edelleen erillinen bisnes-campus, tuotannolliset tilat viiden kilometrin päähän ja yliopisto viiden kilometrin päähän toiseen suuntaan. Tässä ne ovat samassa, ja vieraat haluavat nähdä, miten se täällä toimii ja miksi se on saatu toimimaan, Vakula sanoo.

Raskas liikenne kasvaa, ajoreitit uusiksi

Salo IoT Campuksella tehdään parhaillaan liikennejärjestelyjä, joilla varaudutaan Valmet Automotiven akkutehtaan käynnistymiseen.

Toimitusjohtaja Jukka Vakulan mukaan alueen liikenne on suunniteltu Nokian aikana yhden ison yhtiön tarpeisiin. Siksi kuorma-autot ovat ajaneet sisään alueelle Joensuunkadulta ja kiertäneet ulos Myllyojankadun–Meriniitynkadun kautta.

Nyt kampuksella toimii useita isoja yrityksiä. Liikenne on järjestettävä uudelleen, jotta vältetään kuorma-autojen päätyminen nokatusten tontilla.

– Orionille ja Valmet Automotivelle tulee yhteinen lastausalue, joka rauhoitetaan muulta liikenteeltä. Niiden alueelle pääsee oman portin kautta Joensuunkadulta, ja alueelle johtavaa katua levennetään. Lastausalueen jälkeen katu katkaistaan, joten alueen ympäri ei voi enää ajaa, Vakula kertoo.

Kampa-rakennuksen eteläpuolelle on rakennettu pätkä uutta katua, jolla rekka- ja henkilöautoliikenne saadaan erotettua toisistaan. Cencorp Automation Oy:lle on rakennettu uusi lastauslaituri.

Powerfinnin ja Cencorpin tavaraliikenne kulkee muutosten jälkeen sisään Myllyojankadulta ja ulos Meriniitynkadulle.

– Orionin ja Valmet Automotiven alue suljetaan uudella porttirakennelmalla, jotta vieraat eivät pääse väärään paikkaan. Uusimme myös opasteet, Jukka Vakula kertoo.