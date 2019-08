Salo vapaalla -julkaisu kokoaa vapaa-ajan palvelut yksien kansien väliin: mukana yli viisisataa harrastusmahdollisuutta

Syksyn vapaa-ajan tarjonta Salon seudulla on varsin laaja. Tänä vuonna se on kaikki koottu ensimmäistä kertaa yksien kansien väliin kaupungin vapaa-aikapalveluiden yhteiseen Salo vapaalla -julkaisuun. Julkaisu on tarjolla myös sähköisesti.

Julkaisusta löytyy niin kansalaisopiston kurssitarjonta kuin tietoa liikuntapalveluiden vetämistä ryhmistä ja liikuntapalveluista ylipäätään. Lisäksi se pitää sisällään tietoa kirjastopalveluista ja kirjastojen tapahtumista sekä Salon kulttuuripalveluista. Kansien välistä löytyy esimerkiksi tietoa näyttelyistä ja kaupungin julkisten veistosten sijainneista.

Salon kansalaisopistolla on tarjolla yhteensä 464 kurssia. Ilmoittautuminen niille alkaa 12. elokuuta. Liikuntapalveluilla puolestaan on yhteensä 98 ryhmää, joihin voi ilmoittautua 14. elokuuta alkaen.

– Todellisuudessa tarjontamme on laajempi, sillä tarjoamme myös ryhmiä, joihin ei tarvitse ilmoittautua. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi nuorille suunnatut, ilmaiset Lataa liikettä! -liikuntamahdollisuudet, selventää liikunnanohjaaja Timo Saarela.

Jos liikkuminen ei tunnu mieleiseltä tai laajasta ryhmävalikoimasta löydy sopivaa liikkumistapaa, kaupungin liikuntapalvelut auttavat. Elokuun puolivälissä aloittaa toimintansa uusi Lähtisinkö liikkeelle -luuri. Kyseessä on liikuntaneuvontapuhelin, josta voi varata itselleen neuvonta-ajan tai kysellä muuta liikuntaneuvontaan liittyvää.

– Liikuntaneuvottaville tarjoamme omia liikkumisryhmiä. Tarjolla on esimerkiksi Liikun kun pystyn -vesijumppaa ja oma ryhmä niille, jotka eivät halua liikkua.

Liikuntapalveluiden ryhmätarjonta on hyvin samanlainen kuin ennenkin. Saarela kertoo, että erityisesti uimakoulut ja kaikenlainen vesijumppa ovat olleet hyvin suosittuja salolaisten keskuudessa. Myös palloilulajien höntsäryhmissä käydään ahkerasti ja eläkeläisten kuntosalikursseille riittää aina osallistujia. Ryhmiä ei yleisesti ottaen jouduta perumaan osallistujapuutteen vuoksi.

Tarpeiden mukaan tarjontaa pyritään myös uudistamaan.

– Esimerkiksi Lataa liikettä! -ryhmiä päivitellään koko ajan, jotta ne pysyvät nuorille kiinnostavina.

Myös kansalaisopistossa liikuntakurssit nauttivat suuresta suosiosta. Kansalaisopiston rehtori Päivi Pölönen kertoo kuulleensa kollegoiltaan, että kaikkein suosituimmat kurssit voivat mennä täyteen jopa sekunneissa.

– Kaikki kurssit tuntuvat kiinnostavan salolaisia, mikä on todella hienoa.

Kansalaisopisto tarjoaa kursseja lähtökohtaisesti aikuisille, mutta osa kursseista on tarkoitettu lapsille ja nuorille. Rehtori vinkkaa, että erityisesti taidepuolen tarjonnasta löytyy lapsia kiinnostavia teatterikursseja.

Kansalaisopisto on onnistunut tavoittamaan alueen asukkaat hyvin, ja viime vuonna opiston kursseille osallistui yhteensä 5 800 kuntalaista.

Mielikuvitusta syksyn pimeyteen: poimintoja Salon kansalaisopiston luovista kursseista

SALO. Ompelulanit-lyhytkursille voi mennä korjaamaan tai paikkaamaan, tekemään vanhasta uutta tai viimeistelemään keskeneräisen työn.

HALIKKO. Nahkatöiden korukurssilla osallistujat valmistavat nahkapaloista pieniä nahkatöitä ja koruja.

SUOMUSJÄRVI. Keskity akvarelliin -kurssilla opitaan piirtämisen ja akvarellitekniikan perusteita.

PERNIÖ. Päiväpuutyöt-kurssilla valmistetaan koriste- ja käyttöesineitä. Kurssin tavoitteena on oppia ja ylläpitää kädentaitoja sekä saada elämyksiä omasta käden jäljestä.

KUUSJOKI. Kuvia ja kertomuksia -kurssilla omasta elämästä tehdään näkyvää valokuvin ja kirjoittamalla.

KIIKALA. Kirjonta- ja lankatöihin keskittyvällä kurssilla harrastetaan kirjontaa, neule- ja virkkaustöitä, makramea ja askartelua.

Koko kurssitarjotin löytyy Salo vapaalla -julkaisusta.

Maksutonta liikuntaa 13–19-vuotiaille: Lataa liikettä! liikuttaa nuoria arkisin