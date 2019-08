Salohalliin led-näyttö marraskuussa

Salohalliin odotettu led-näyttötaulu saadaan käyttöön marraskuun alkupuolella.

Kaupunki kilpailutti led-näyttöseinän hankinnan heinäkuussa, ja vapaa-aikapalveluiden johtaja Hilpi Tanska on valinnut näytön toimittajaksi Digitekno Oy:n. Yhtiön veroton tarjous 36 neliömetrin näytöstä oli vajaat 70 000 euroa.

– Hankintapäätös on nyt lainvoimainen, ja näyttö tilataan. Toimitusaika on kymmenen viikkoa, joten se tulee marraskuun alkupuolella. LP Viestillä on 27. marraskuuta Mestarien liigan peli, ja näyttö on käytössä hyvissä ajoin ennen sitä. Asennus on melko nopea, Hilpi Tanska kertoo.

Led-näytön hankinnassa on ollut monia mutkia matkassa. Ylimääräinen viivytys uhkasi hankintaa vielä loppusuoralla, kun kilpailutuksessa mukana ollut Läpimurto Oy vaati hankintapäätökseen oikaisua.

Läpimurron mielestä Digiteknon tarjoama näyttöseinä ei sovellu palloiluhalliin, koska magneeteilla kiinnitetyt moduulit eivät kestä vaurioitumatta lento- tai koripallon kovia iskuja. Sen mielestä ainoa varma tapa moduulien kiinnitykseen on mekaaninen lukko.

Salon vapaa-ajan lautakunta hylkäsi Läpimurto Oy:n oikaisuvaatimuksen torstaina. Liikuntatoimen saaman selvityksen mukaan Digiteknon toimittamat modulit on varmistetty vaijereilla, jotka estävät niitä irtoamasta. Näyttötauluilla on myös kahden vuoden takuu, ja se sisältää huollot ja korjaukset.

– Oikaisuvaatimus ei vaaranna hankintaa, ja se tehdään nyt, Hilpi Tanska vakuuttaa.

Vihtiläinen Digitekno Oy on toimittanut Salohallin lisäksi led-näyttöjä useaan suomalaishalliin. Kupittaan uudessa palloiluhallissa on kolme sen toimittamaa 15 neliön näyttöä ja Hämeenlinnan Elenia Areenalla yksi.

Mikkelin jäähalliin yhtiö on toimittanut 30-tuumaisen led-screenin ja Imatran Saimaa Arenalle Salohallin kokoluokkaa olevan 36 neliön näytön.

Salohallin tekniikkaa on uusittu askel kerrallaan. Valaistus vaihdettiin ledeiksi jo aiemmin, ja hallin äänentoisto on uusittu kesän aikana. Led-näytön hankinta on seuraava askel, jolla parannetaan mahdollisuuksia järjestää erilaisia tapahtumia hallissa.

– Äänentoisto on jo valmis, ja toimittaja on antanut koulutusta sen käytössä liikuntapalvelujen henkilöstölle ja yhdistysten edustajille. Äänentoiston ja led-näytön pitäisi olla helppokäyttöisiä, jotta tapahtumien järjestäjät voivat käyttää niitä itse, Hilpi Tanska sanoo.