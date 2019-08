Salolaiskeksijä uskoo ideoineensa miljardien vesivoimalaitoksen

Salolaisella Tauno Halosella on käsissään potentiaalisesti miljardien eurojen keksintö, joka uhkaa kuivua rahoituksen puutteessa kasaan. Halonen etsii vähintään 200 000 euron rahoitusta sähkövoimalaitokselle, joka ottaisi energiansa virtaavasta vedestä. Näin kirjoitettuna keksintö ei vaikuta mullistavalta, mutta Halosen avatessa voimalaitoksen käyttökohteita, avautuu ymmärrys sen potentiaalista paremmin.

– Voimalaitoksia olisi erikokoisia. Pienimmät olisivat yhden kilowatin laitteita kotikäyttöön ja suurimmat sitten megawatin kokoluokkaa esimerkiksi asuinalueiden tai yritysten käyttöön. Idea on kaikissa sama: energia saataisiin talteen virtaavasta vedestä, ja sellaista hyötykäyttöön valjastamatonta vettä virtaa esimerkiksi asuinkiinteistöissä käyttö- ja jätevesiputkissa jatkuvasti, Halonen kertoo.

Hänellä on kiire. Laitteelle on haussa maailmanlaajuinen patentti, jonka viimeinen takaraja tulee vastaan marraskuun alussa. Patentti puolestaan vaatii lisärahaa aivan minimissään 200 000 euroa, todennäköisesti lähemmäs 500 000 euroa. Ja sen potin on oltava kasassa runsaan viikon kuluessa.

– Jos rahoitusta ei löydy Salosta, menen hakemaan sen Ruotsista, Halonen hymähtää.

Halosen tuorein keksintö perustuu vuosisatoja vanhaan vedensiirtomenetelmään, vesioinaaseen. Vesioinaan idea on, että paineen, metallikuulan ja sulkuventtiilin sekä iskujousen avulla vettä saadaan pumpattua ilman sähkövirtaa tai muuta energianlähdettä putkia pitkin ylöspäin. Uutta Halosen keksinnössä on se, että kun vesi palaa ylhäältä painovoiman myötä takaisin alas, otetaan sen liike-energia talteen sähkögeneraattorilla.

– Kotiolosuhteissa olen prototyyppilaitteilla saanut aikaan muutaman watin tehon, eli yhden sähkölampun valaistuksen. Kaikki on kuitenkin valmiina siihen, että eri kokoisia laitteita voitaisiin alkaa valmistaa eri käyttötarkoituksiin: yksityistalouksista isompiin kerrostaloihin, maatiloille ja yrityksille vesistöistä puhumattakaan.

Mikä tekee salolaisesta vesisähkövoimalaitoksesta sitten miljardien arvoisen patentin? Halonen lähtee purkamaan lukuja maapallon väestön kautta.

– Maailmassa on liki 8 miljardia ihmistä, jotka tarvitsevat päivittäin keskimäärin noin viisi kilowattia sähköä. Kunnat ja kaupungit sekä pienemmät osuuskunnat voisivat näillä laitteilla vastata omasta sähköntuotannostaan, eikä silloin oltaisi esimerkiksi sähkönsiirtoyhtiö Carunan varassa. Kyse on miljardien arvoisesta patentista, Halonen uskoo.

Laite on myös vesistöystävällinen.

– Minkäänlaista jokien tai vesialueiden patoamista ei tarvita, ja kalat eivät häiriinny. Juomakelpoinen vesi pysyy juomakelpoisena, vaikka se virtaisikin laitteen läpi.

Jo eläkeikään ehtinyt Halonen on keksinyt erilaisia vempaimia vuosikymmeniä. 1970-luvun lopulla lanseerasi uppoamattoman kanootin, ja 2010-luvulla sähkövoimalaitoksen lisäksi työn alla on ollut koiranulkoilutusväline, joka helpottaa lemmikin lenkittämistä polkupyörällä.

– Kai se ajatus on edelleen sama kuin nuorena, että pitää jotain uutta kehitellä koko ajan. Ei se mikään pakkomielle silti ole, Halonen hymyilee.

Hänen haaveenaan on, että sähköä tuottava vesivoimalaitos olisi tuotantolinjalla jo ensi vuonna. Valmiudet siihen ovat olemassa.

– Salossa on sekä osaamista että tarvittavia tiloja. Enää rahoitus ja sitä seuraava maailmanlaajuinen patentti puuttuu, kaikki muu on valmiina, Halonen nyökkää.