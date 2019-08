Salolaiskuoro lauloi mitaleille EM-kilpailuissa

Salolaiskuoro Leticia keräsi kärkisijoja kuorolaulun EM-kilpailuissa.

Interkultur-järjestön organisoima kilpailu pidettiin viime viikolla Ruotsin Göteborgissa. Leticialaiset lauloivat kaikkiaan kolmessa eri sarjassa, joista kuoro keräsi yhden kultamitalin, yhden hopeamitalin ja yhden hopeadiplomin.

Kuoronjohtaja Saara Kemppainen nostaa korkeimmalle pop-mestaruussarjan kilpailun, jossa Letician nuoret laulajat tulivat toiseksi vajaan pisteen erolla voittajaan. Mestaruussarjassa laulavat kuorot, jotka ovat saavuttaneet aiemmin kultatason avoimessa sarjassa.

– Sarja oli huikea. Kuulin myöhemmin, että tuomaristo joutui äänestämään voittajasta, sanoo Kemppainen.

Lopulta ykkössija meni belgialaiskuorolle 0,88 pisteen marginaalilla, mutta molemmat kuorot palkittiin kultamitalein.

– Meidän kuorossamme ei ole pääsykokeita, ei karsintaa ja vähän harjoituksia, ja nyt sijoituimme Euroopan toiseksi parhaaksi, iloitsee Kemppainen.

Letician lapsi- ja nuorisokuorojen yhteinen esitys folk-mestaruussarjassa arvioitiin sarjansa parhaaksi, mutta kokonaisuus ei ollut Kemppaisen mukaan aivan napakymppi. Sarjassa ei jaettu kultamitalia, vaan Leticia sai suorituksestaan hopeamitalin.

Letician aikuisten ryhmä Leticia Antique aloitti kilpailu-uransa osallistumalla aikuisten avoimeen sekakuorosarjaan. Ryhmä voitti hopeisen diplomin tasolla 6.

– EM-kilpailujen myötä Leticia on jo kutsuttu Tukholmaan toukokuussa 2020 konsertoimaan. Lisäksi New Yorkista on myös tullut uusintakutsu konserttivierailulle Carnegie Halliin, kertoo Kemppainen.

Kuorolaulun EM-kilpailuihin osallistui yhteensä 171 kuoroa 46 maasta. Laulajia oli yhteensä noin 6 300, ja Leticiaa edusti 90 laulajaa.

Letician laulajille reissu tarjosi paljon muutakin kuin omaa ja muiden kuorolaulua.

– Sen lisäksi, että kuultiin ja nähtiin upeita kuoroja, opittiin myös syömään silloin, kun ruokaa oli tarjolla ja sitä, mitä oli tarjolla. Opittiin omista tavaroista ja aikatauluista huolehtimista. Siedettiin kuumuutta, odottamista, jonottamista, sadetta, pikiä raitiovaunuajeluita. Tutustuttiin eri puolilta maailmaa tuleviin kuoroihin, ja valvottiin indonesialaisten yöllisten rukousseremonioiden tahdissa, sanoo Kemppainen.