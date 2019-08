Salon akkutehtaassa aloitettiin – tuotanto käyntiin loppuvuoden aikana

Salon akkutehtaassa ovat aloittaneet ensimmäiset kymmenkunta akunrakentajaa projektissa samaan aikaan, kun työntekijöiden haku päättyi heinäkuun lopussa. Salon akkutehtaaseen oli kaikkiaan 1100 hakijaa, kun hakijamäärä oli kesäkuun puolivälissä noin 800. Toimihenkilöiden rekrytointi jatkuu vielä. Tuotanto ei ole käynnissä, vaan ensimmäiset sähköakkujen rakentajat ovat aloittaneet projektissa, johon liittyy erilaisia tehtäviä ja jossa tuotantolinjoja pystytetään tehdasta varten Salon Meriniityssä Merikaaren hallissa.

– Yksi päälinja on rakennettu jo, mutta se ei ole vielä käytössä, sanoo HR Business Partner Juha Laitala Valmet Automotivesta.

Laitala ei pysty sanomaan tarkkaa ajankohtaa sille, milloin tuotanto käynnistyy, mutta loppuvuoden aikana, hän arvioi. Laitala kuitenkin uskoo, että nyt hakeneista 1100 hakijasta löydetään 300 akunrakentajaa tehtaaseen. Haastattelut ja valinnat ovat käynnissä, mutta niiden pitää tapahtua peräjälkeen. Vaikka haku on tältä osin päättynyt, niin se voidaan avata uudestaan.

– Varmaa ei ole, pysyvätkö kaikki hakeneet palkkaamisprosessin ajan mukana. Jos ei, niin haku täytyy avata uudelleen, koska kaikkia tarvittavia työntekijöitä ei voida palkata kerralla, sanoo Laitala.

Laitala korostaa, että kaikki hakemukset ovat tallella, ja rekrytoinnit jatkuvat syksyn myötä.

– Kaikkien hakijoiden pitää saada tietoa, koska jokaisen hakemus on arvokas, ja ihminen sen takana on tosissaan mukana. Rekrytoinnissa on mukana Barona, jota on käytetty myös Uudessakaupungissa rekrytointien yhteydessä. Työntekijät tulevat Valmet Automotiven palkkalistoille.

– Saamme tarvittavan työvoiman, sillä työvoiman saatavuus on hyvä. Kun tuotantomäärät nousevat, niin työntekijöitä palkataan sitä mukaa.

Akunrakentajan työ tulee olemaan kolmivuorotyötä, johon siirrytään vaiheittain. Töitä tehdään aluksi yhdessä ja sitten kahdessa vuorossa.

– Vuoroihin siirrytään tuotannon kasvun mukaan. Yövuoroja tullaan tekemään myös, mutta sehän on tuttua Salossa jo Nokian ajoilta, toteaa Laitala.

Esimerkiksi tyhjästä rakennetaan Salon akkutehtaan laboratorio, johon palkataan toimihenkilöitä. Toimihenkilöpuolelle otetaan kaikkiaan noin 50 ihmistä.

– Yli 30 toimihenkilöä on jo aloittanut työt. Ensimmäiset ovat aloittaneet jo keväällä. Laitala kertoo.

Akunrakentajia palkataan tämän vuoden aikana noin 100–120 henkilöä.

– Heinäkuussa päättyneestä hausta palkataan tämän vuoden puolella tarvittavat työntekijät. Ensi vuoden puolella palkataan 180 lisää. Näin päästään jo aiemmin ilmoitettuun määrään, joka on noin 300 akunrakentajaa. Suurin osa akunrakentajista tulee Salon akkutehtaalle työvoimapoliittisen koulutuksen kautta.

– Työvoimapoliittisen koulutuksen kautta tulee noin 70 prosenttia akunrakentajista. Työstä työhön siirtyviä on noin 30 prosenttia, Laitala sanoo.

Salossa on perehdyttämiskoulutusta sekä työssä oppimista, jolloin eri työasemilla työskentelyyn saadaan pätevyys. Osaamisen varmistamiseen kuluu viikkoja.Laitala sanoo, että tasokkaita hakijoita on ollut, mutta pohjakoulutuksesta riippumatta kaikki valitut saavat koulutuksen työhön. Sähköakkutuotanto on ihan uutta Suomessa.

– Koulutamme kokoamaan kennoista ja koteloista sekä ohjauselektroniikasta sähköautojen akut. Tuotantoon tulee kaksi päälinjaa. Uusilla akunrakentajilla kokonaisansio on kuuden kuukauden jälkeen noin 13,90 euroa tunnilta, mikä ilmenee myös autotehtaan sankarit -nettisivuilta, Laitala toteaa.