Salon Seudun Sanomat: Kaari Utrio lopettaa kirjailijan uransa

Kirjailija Kaari Utrio lopettaa pitkän uransa, kertoo Salon Seudun Sanomat. 77-vuotias Utrio kertoo lehdelle, että kaksi vuotta sitten julkaistu Hupsu rakkaus jää hänen viimeiseksi romaanikseen.

Utrion ensimmäinen romaani Kartanonherra ja kaunis Kirstin julkaistiin vuonna 1968.

Utrio on kirjoittanut yhteensä 34 romaania. Jo vuonna 1981 hänen kirjojaan oli myyty yli miljoona kappaletta.

– Kirjoittaminen on antanut minulle valtavasti iloa ja tuonut järjestystä elämään. Takana on kuitenkin yli 50 vuoden ura, joten se riittää. Olin 75-vuotias, kun viimeinen romaanini ilmestyi, joten siltäkin kannalta olen jo tehnyt työni, Utrio sanoo Salon Seudun Sanomille.

Utrio kertoo haastattelussa, että hän aikoo jatkaa historiallista kirjoittamista, mutta selvästi pienemmässä muodossa.

Utrio on saanut urallaan lukuisia palkintoja ja tunnustuksia. Vuonna 1973 hänelle myönnettiin kirjallisuuden valtionpalkinto ja vuonna 2002 tiedonjulkistamisen valtionpalkinto. Taiteilijaprofessorina hän toimi vuosina 1995-2000.

STT

Kuvat: