Salon sunnuntaitorilla lauletaan yhdessä – luvassa myös steppiyllätys, kitarataiturointia ja muskari

Salon torilla on tarjolla sunnuntaina monipuolista ohjelmaa.

Ahkerasti tanssilavoillakin viihdyttämässä kiertävät Anna Schukov ja Hannu Määttänen laulattavat toriyleisöä klo 10 alkaen. Yhteislaulun jälkeen vuorossa on harmonikkataituri Schukovin sooloesityksiä.

Sunnuntain yllätysvieras on yhdysvaltalainen Niko Nyman, joka on parhaillaan vierailulla Suomessa. 13-vuotias steppaaja on kokenut tanssija, joka on harrastanut steppiä 5-vuotiaasta lähtien.

Puolen päivän aikaan esiintyvät blueskitaristit Jouni Kallenautio, Hannu Laurinen ja Juha Rislakki.

– Nämä kitaravirtuoosit ovat esiintyneet useana kesänä ohjelmallisilla sunnuntaitoreilla, ja heiltä tiedetään jo odottaa taattua bluesia mukavin maustein, kerrotaan tapahtumatiedotteessa.

Tykkipuistossa jatkuu lasten oma puistomuskari tällä kertaa poikkeuksellisesti klo 13. Opettajana toimii musiikkipedagogi Anna Schukov, ja teemana ovat hevoset – lapset ovat itse toivoneet heppateemaa.

Kaikille avoimen ja maksuttoman tapahtuman järjestävät Lasten Laulukaupunki ry ja Salon Torikaffe.