Salon talous pysyy kireällä

Salon taloustilanne jatkuu synkkänä. Kaupungin tulos romahti viime vuonna liki 15 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, eikä kuluva vuosikaan näytä hyvältä.

Vuoden 2019 talousarvio oli jo syntyessään alijäämäinen. Muutamaa kuukautta myöhemmin verotuloarvioita jouduttiin rukkaamaan alaspäin, ja kesälomien jälkeen huomattiin, että tilanne on synkistynyt entisestään.

Tällä hetkellä arvioidaan, että kaupungin tulos uhkaa jäädä yli kymmenen miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Kalenterivuotta on jäljellä enää neljä täyttä kuukautta, ja virkamiesjohto valmistelee jo talousarviota ensi vuodelle. Aikaa ja mahdollisuuksia miljoonasäästöjen löytämiseksi loppuvuoden aikana on vähän.

Salon ahdinko johtuu suurelta osin verotulojen laskusta ja henkilöstökulujen kasvusta. Kaupungin johto pyrkii korjaamaan tilannetta vähentämällä menoja. Henkilöstön toivotaan pitävän talkoovapaita ja lomia loppuvuoden aikana.

Kaupunginjohtaja Lauri Innan mukaan vapaaehtoisten vapaiden vaikutuksia ei pidä vähätellä (SSS 21.8.). Hänen mukaansa niillä on mahdollista saada kasaan merkittäviä summia.

Tilanteen vakavuudesta kertoo, että säästöt priorisoidaan jopa palvelutuotannon edelle. Sen voi suomentaa siten, että kaupunki voi tarvittaessa sulkea yksiköitään, jos sillä saavutetaan säästöjä.

Inna korostaa tilanteen vakavuutta muistuttamalla, että vapaaehtoisten henkilöstösäästöjen vaihtoehto on lomautus.

Salossa lomautuksia kokeiltiin vuosina 2012 ja 2013. Niillä saavutettiin miljoonien eurojen säästöt ja palvelutuotannon kaaos, jonka jälkiä korjailtiin pitkään.

Lomautus voi toimia kertaluonteisena säästökeinona, jos organisaatiolla on paikattavanaan hetkellinen talouden notkahdus.

Salon kaupungin talous on ollut kireällä jo vuosia. Väkiluvun ja verotulojen lasku ennakoivat, että käyrät osoittavat alaviistoon myös lähitulevaisuudessa. Yrityselämästä kantautuvat positiiviset uutiset ja työllisyyden kasvu alkavat vaikuttaa kuntatalouteen vasta viiveellä.

Poliittisilla päättäjillä on edessään perustavanlaatuinen kysymys: kestääkö Salon talous parempien aikojen odottelua, vai onko suuntaa yritettävä muuttaa itse.

Pysyviä säästöjä kaupunki voi löytää vain palveluverkkoaan karsimalla.