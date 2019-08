Salon verotulot pienenevät, talousarvio uhkaa pettää taas

Salon kaupungin talous on loppuvuoden aikana taas ahtaalla, eikä keväällä korjattu talousarvio tule pitämään.

– Kevään säästöohjelman jälkeen alijäämäksi ennustettiin 4,9 miljoonaa euroa. Miinus tulee kasvamaan viidestä miljoonasta, mutta sitä en osaa vielä sanoa, mihin se nousee, talousjohtaja Anna-Kristiina Korhonen sanoo.

Korhosen mukaan Salon keskeinen ongelma on, että palkkaratkaisut nostavat henkilöstökuluja, eivätkä verotulot kasva samassa suhteessa. Menot ja tulot eivät kohtaa.

Talousjohtaja valmistelee parhaillaan päättäjille uutta arviota budjetin toteutumisesta. Hän ei ota kantaa siihen, pitäisikö kaupungin tehdä loppuvuonna uusia säästöjä.

Salon talous jäi viime vuonna lähes 15 miljoonaa alijäämäiseksi. Luvut muuttuivat kesken vuoden rajusti, kun verottaja ilmoitti korjaavansa kaupungin kunnallisverotuloja 16,9 miljoonan euron oikaisutilityksellä. Käytännössä kyse oli siitä, että Salo oli saanut edellisvuonna tuloja enemmän kuin piti.

Kuluvan vuoden talousarvioon Salolle merkittiin aluksi 197,4 miljoonan euron verotulot. Budjettia korjattiin keväällä, kun näytti siltä, että tulojen pudotus jatkuu. Verotuloennustetta laskettiin kolmella miljoonalla 194,4 miljoonaan euroon.

– Siitäkin on tultu alas pari miljoonaa. Kuntaliiton tämänhetkinen arvio Salolle on 192,5 miljoonaa euroa, Anna-Kristiina Korhonen kertoo.

Kuntien taloustilannetta on ollut poikkeuksellisen vaikeaa arvioida verottajan tekemien uudistusten takia. Verottaja otti tänä vuonna käyttöön tulorekisterin, minkä lisäksi verotuksen valmistuminen aikaistuu osalla ihmisistä. Se vaikuttaa verotulojen tilityksiin ja jäännösveroihin.

Kuntaliitto on jo arvioinut, että tulorekisterin käyttöönoton ongelmat laskevat kuntien verotulokertymää tänä vuonna yhteensä 400 miljoonaa euroa. Summa siirtyy ensi vuoden verotuloihin, mutta se ei helpota tilannetta tänä vuonna.

Salon osuus Suomen kuntien verotuloista on perinteisesti prosentin luokkaa. Sen mukaan tulorekisteriongelman pitäisi aiheuttaa Salon verotuloihin neljän miljoonan euron suuruisen aukon.

– Salossa muutos ei onneksi ole niin valtava kuin muilla. Meillä pudotusta on kertynyt noin miljoona euroa keväästä. Tulorekisterin ongelmat ovat olleet koko ajan tiedossa, ongelma on vain pahentunut, Anna-Kristiina Korhonen sanoo.

Varsinais-Suomessa ylimääräistä jännitystä aiheuttaa erikoissairaanhoito. Anna-Kristiina Korhonen sanoo seuranneensa huolissaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kustannusten syntymistä alkuvuoden aikana. Moni kunta saattaa saada piiriltä loppuvuonna miljoonien eurojen lisälaskun.

– Kunnilla on ollut menoissa järjestään usean prosentin kasvua. Se on merkittävä asia, joka lisää epävarmuutta, kun talousarvio on jo valmiiksi alijäämäinen. Ei paljon lohduta, että muillakin kunnilla menee huonosti, Korhonen sanoo.

Valtio on luvannut kunnille ensi vuonna lisää rahaa. Myös verotulojen pitäisi olla tätä vuotta suuremmat. Salossa epävarmuus jatkuu.

– Ylijäämät taseessa alkavat käydä vähiin, mikä lisää edelleen huolta tämän vuoden talouden alijäämästä, Anna-Kristiina Korhonen kertoo.