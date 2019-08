Salossa kilpaillaan moottoroidun varjoliidon Suomen mestaruudesta

Salossa järjestetään Suomen Ilmailuliiton 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Moottoroidun varjoliidon suomenmestaruuskilpailut 9.–10.8. Sääolosuhteista riippuen käytössä on myös varapäivä sunnuntai 11.8. Tavoitteena on lentää kisa läpi kaksipäiväisenä. Kilpailujen yhteydessä järjestetään myös koko perheen ilmailutapahtuma.

Tilaisuuden juontavat lentokisoja Suomessa ja ulkomailla kuuluttaneet lentäjät Riika Kaipainen ja Mikko Lehto. Kilpailua voi seurata yleisökatsomosta sekä tapahtumapaikan suurelta näytöltä.

Tapahtuma alkaa perjantaina kello 13 kilpailijoiden briefing-tilaisuudella. Ensimmäiset kilpailutehtävät lennetään kello 15. Kilpailun johtaja Juha-Veli Frantti kertoo, että mukaan on ilmoittautunut 17 kilpailijaa.

– Kyseessä on moottoroidun varjoliidon saralla ison mittaluokan tapahtuma, jollaista ei Suomessa juuri ole nähty, Frantti kertoo.

Lauantaina tapahtuma alkaa 7–8 aikoihin aamusta, yleisöä odotetaan paikalle kello 9 jälkeen. Tapahtuma alkaa aamun suunnistuksella, joka striimataan yleisölle tapahtumapaikan jättinäytölle.

– Toki aiemminkin sopii tulla, mutta tapahtumamyyjät saapuvat paikalle yhdeksästä eteenpäin, Frantti sanoo.

Lauantaina on luvassa myös Turun lentokerhoa edustavan Jyri Mattilan ”Mörkö-Pitts” taitolentokoneella tehtävä lentoesitys kello 14.

Henkilökohtaisissa kilpailuryhmissä kilpaillaan yleisen sarjan lisäksi naisten sarjassa. Moottoroiduilla varjoliitimillä kilpaillaan kahdessa ryhmässä ja kummassakin jaetaan omat SM-mitalit. Henkilökohtaisten kilpailujen lisäksi järjestetään kerhojen välinen joukkuekilpailu. Luvassa on muun muassa suunnistusta, slalomia, matalalentotehtäviä ja tarkkuuslaskua.

Ilmailutapahtumassa on paikalla lennokkeja, kuumailmapallo, helikopteri ja muita ilma-aluksia. Lapsille on luvassa heittolennokkikilpailu, jossa pääpalkintona voi voittaa dronen. Tapahtumassa on myynnissä ruokaa ja kahvilatuotteita, popkornia ja hattaraa.

Tapahtuman järjestää salolainen Varsinais-Suomen moottoriliitäjät ry.

Moottoroidun varjoliidon suomenmestaruuskilpailut 9.–10.8. Ollikkalassa, Vanha Perttelintie. Tapahtuma alkaa perjantaina kello 13 ja jatkuu iltaan. Lauantaina ohjelmaa on luvassa aamukahdeksasta iltaan saakka. Vapaa pääsy ja pysäköinti.