Salossa on syntynyt jälleen sudenpentuja

Salon ja Raaseporin susireviirillä on syntynyt pentuja kahden vuoden tauon jälkeen.

– Alueella on tehty pennuista havaintoja, joita pidän luotettavina, tutkimusinsinööri Antti Härkälä Luonnonvarakeskuksesta vahvistaa.

Susiperheestä on myös riistakameratallenteita, mutta niitä Härkälä ei ole nähnyt. Hän ei ole myöskään käynyt paikan päällä katsomassa jälkiä. Havaintoja on tältä kesältä vähintään viiden suden laumasta.

Härkälän mukaan susiperheen naaraasta ja uroksesta ei ole varmaa tietoa, vaikka alueelta on kerätty ulostenäytteitä dna-tutkimusta varten. Emä saattaa olla alueella aiemmin syntynyt naaras.

Salon ja Raaseporin rajamailla havaittiin kesällä 2015 ensimmäinen susipentue yli sataan vuoteen. Pentuja arvioitiin olleen viisi tai kuusi. Seuraavana vuonna syntyi uusi pentue, jossa oli ehkä kolme tai neljä pentua.

Riistakeskus myönsi tammikuussa 2017 poikkeusluvan yhden suden tappamiseksi laumasta. Metsästäjät ampuivat johtajaparin naaraan, joka oli tiineenä. Tutkijoiden mukaan naaras oli paritellut ja hedelmöittynyt, mutta alkioiden lukumäärää ei pystytty laskemaan.

Alueella on sen jälkeen liikuskellut vain aikuisia susia. Alkuperäisen johtajaparin uroksesta ei ole Härkälän mukaan tietoa.

Dna-tutkimusten ansiosta tiedetään, mitä osalle Salon ja Raaseporin susireviirillä syntyneistä pennuista on sittemmin tapahtunut.

Yksi naaraspentu kulki Vaasan seudulle ja toisesta tuli alfanaaras Snappertunan reviirille Raaseporiin. Perniössä kaadettiin yksi uros kannanhoidollisella luvalla. Poliisin päätöksellä ammuttiin yksi Salon reviiriltä lähtenyt susiuros Kaarinassa.

Ainakin kaksi pennuista on jäänyt auton alle – urospentu Tenholassa ja naaras Uudellamaalla.