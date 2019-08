Satoja uusia metsäpaloja syttynyt tai sytytetty Brasiliassa, sotilaat aloittivat sammutustyöt

Brasiliassa on syttynyt perjantain ja lauantain välillä satoja uusia metsäpaloja. Paloja sammuttamaan on lähetetty yli 43 000 sotilasta, joista ensimmäiset ovat jo aloittaneet työnsä Rondonian osavaltiossa Amazonilla. Rondonian lisäksi kuusi muuta osavaltiota on pyytänyt sotilaita auttamaan sammutustöissä.

Sotilailla on apunaan kaksi Hercules C-130 -sammutuskonetta. Koneet voivat pudottaa paloihin kerrallaan tuhansia litroja vettä.

Tuoreiden laskelmien mukaan Brasiliassa on tänä vuonna syttynyt jo liki 80 000 metsäpaloa, mikä on suurin määrä sitten vuoden 2013. Yli puolet paloista on syttynyt tai sytytetty Amazonin alueella.

– Tämä pahenee vuosi vuodelta. Tänä vuonna savua on ollut todella paljon, sanoi Rondonian osavaltion pääkaupungissa Porto Velhossa asuva Deliana Amorim, 46.

Kansainvälinen yhteisö on vaatinut kovin sanoin Brasiliaa aloittamaan nopeasti palojen sammuttamisen ja estämään uusien sytyttämisen. Metsäpalot ovat olleet keskeisesti esillä myös Ranskassa käynnissä olevassa G7-kokouksessa, missä teollisuusmaiden johtajien odotetaan kertovan konkreettisista toimista, joilla Brasiliaa pyritään painostamaan.

Brasilian presidentin Jair Bolsonaron mukaan Brasilian rankaiseminen metsäpaloista ei olisi oikein, koska ”paloja on kaikkialla”. Mercosur-kauppasopimuksen jäädyttämistä ehdottanutta Ranskan presidenttiä Emmanuel Macronia Bolsonaro on kutsunut kolonialistiksi, joka haluaa puuttua Brasilian sisäisiin asioihin.

Macron puolestaan on haukkunut Bolsonaroa valehtelijaksi, jolla ei ole ollut aikomustakaan osallistua ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön.

STT

Kuvat: