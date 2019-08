Saudi-Arabia pysäytti Jemenin kapinallisten ampumia raketteja

Saudi-Arabia on pysäyttänyt kuusi Jemenin kapinallisten ampumaa rakettia, kertoo Saudi-Arabian johtama liittouma.

Saudi-Arabian virallisen uutistoimiston julkaiseman lausunnon mukaan huthikapinallisten ampumat raketit oli suunnattu Saudi-Arabian eteläosassa sijaitsevaan Jizan kaupunkiin. Vahingoista tai mahdollisista uhreista ei ole kerrottu.

Kapinallisten Al-Masirah-televisiokanavan mukaan huthikapinalliset laukaisivat kymmenen rakettia, jotka suunnattiin armeijan kalustoa ja vastaan Jizan lentokentällä ja lähistöllä sijaitsevilla armeijan alueilla.

Aiemmin sunnuntaina Saudi-Arabian johtama liittouma kertoi, että se oli ampunut alas huthien drone-lennokin, joka oli lähetetty Saudi-Arabian eteläosassa sijaitsevaan Khamis Mushaitin kaupunkiin. Siellä sijaitsee suuri sotilastukikohta.

Kapinalliset kiihdyttäneet iskujaan

Kymmeniätuhansia ihmisiä on kuollut vuoden 2015 jälkeen huthikapinallisten ja Saudi-Arabian tukemien hallituksen joukkojen välisissä yhteenotoissa Jemenissä. Monet kuolonuhreista ovat olleet siviilejä.

YK on kuvannut Jemenin tilannetta maailman pahimmaksi humanitaariseksi kriisiksi.

Huthikapinalliset ovat lisänneet viime kuukausina raketti- ja drone-iskuja Saudi-Arabian puolelle ja ilmoittaneet, että ne liittyvät Saudi-Arabian käymään sotaan Jemenissä.

Saudi-Arabia on puolestaan toistuvasti syyttänyt Irania kehittyneiden asejärjestelmien toimittamisesta huthikapinallisille. Iran on kiistänyt tämän.

STT