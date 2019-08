Saudi-Arabia sallii naisten matkustavan ilman miespuolisen valvojan hyväksyntää

Saudi-Arabia muuttaa naisten matkustamista koskevia rajoituksiaan. Vastaisuudessa naiset saavat hankkia passin ja matkustaa ulkomaille ilman miespuolisen valvojan suostumusta. Uudistus koskee yli 21-vuotiaita naisia, kertoi hallitusta myötäilevä Okaz-lehti ja muut paikalliset viestimet..

Maan hallituksen määräyksen mukaan passi taataan jokaiselle Saudi-Arabian kansalaiselle, joka jättää hakemuksen.

Saudi-Arabiassa naiset ovat pitkään tarvinneet miespuolisen valvojan luvan esimerkiksi naimisiin menoon, passin uusimiseen tai maasta poistumiseen. Valvoja voi olla aviomies, isä tai muu miespuolinen sukulainen.

Naisten oikeuksia puolustavat aktivistit ovat kampanjoineet vuosikymmeniä valvojajärjestelmää vastaan, ja naisten kohtelu Saudi-Arabiassa on herättänyt voimakasta kritiikkiä myös maailmalla.

Saudi-Arabian kruununprinssi ja tosiasiallinen hallitsija Mohammed bin Salman on vienyt viime aikoina läpi useita naisten asemaa koskevia uudistuksia. Viime vuoden kesäkuussa naiset saivat oikeuden ajaa autoa vuosikymmenten ajokiellon jälkeen. Viime vuoden tammikuussa saudinaiset pääsivät ensimmäistä kertaa paikan päälle urheilustadionille katsomaan jalkapallo-ottelua. Lisäksi naisille on avattu pääsy ammatteihin, jotka aiemmin olivat vain miesten ulottuvilla.

Arvostelijat pitävät uudistuksia kosmeettisina siihen saakka, kunnes valvojajärjestelmä poistetaan.

