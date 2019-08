Seksuaalirikoksista syytetyn Epsteinin kuolinsyyksi vahvistui itsemurha – liikemies hirttäytyi sellissään

Seksuaalirikoksista syytetyn ja tuomitun liikemiehen Jeffrey Epsteinin kuolinsyyksi on vahvistunut itsemurha. Ruumiinavausraportin mukaan Epstein hirttäytyi sellissään. Asiasta uutisoivat useat yhdysvaltalaismediat.

New York Timesin viranomaisilta saaman tiedon mukaan Epstein hirttäytyi käyttämällä lakanaa.

Epstein löydettiin kuolleena newyorkilaisvankilasta vajaa viikko sitten. Jo aiemmin media kertoi hirttäytymiseen viittaavista tiedoista alustavan kuolinsyytutkimuksen perusteella.

Miljardööri Epsteinin kuolema herätti Yhdysvalloissa paljon kritiikkiä ja ihmetystä. Tapauksesta aloitettiin liittovaltion tutkinta.

Epstein oli vankilassa erikoisyksikössä, jossa häntä olisi pitänyt tarkkailla 30 minuutin välein. Näin ei kuitenkaan kuolinyönä tapahtunut.

Oikeusministeri William Barr on sanonut, että vankilassa oli useita vakavia epäkohtia.

Manhattanilla sijaitsevan Metropolitan Correction Centerin vankilanjohtaja siirrettiin tutkinnan ajaksi eri toimipisteeseen töihin. Epsteinia valvoneet kaksi vanginvartijaa puolestaan pidätettiin virantoimituksesta.

Yhdysvaltalaislehtien mukaan vartijat olivat tehneet pitkiä ylityöputkia henkilöstövajauksen takia. Vanginvartijoiden ammattiliiton mukaan sama ongelma piinaa monia vankiloita ympäri Yhdysvaltoja.

Nuorimpien uhrien epäilty olleen vain 14-vuotiaita

Epsteinia syytettiin siitä, että hän olisi maksanut seksistä kymmenille alaikäisille tytöille vuosina 2002-2005. Nuorimpien uhrien on epäilty olleen 14-vuotiaita. Hän itse oli kiistänyt syyllisyytensä.

Epstein oli jo aiemmin tuomittu seksuaalirikoksista.

Lisänäkyvyyttä miljardöörin tapaukselle on tuonut se, että hän kuului yhdysvaltojen seurapiireihin ja tunsi muun muassa nykyisen presidentti Donald Trumpin ja entisen presidentti Bill Clintonin.

Oikeusministeri Barr vakuutti, että Epsteinin uhrit saavat oikeutta, vaikka liikemiehen kuolema päättikin rikosoikeudellisen prosessin tämän osalta. Barrin mukaan tutkinta jatkuu eivätkä Epsteinin rikoskumppanit voi olla levollisin mielin.

https://www.nytimes.com/2019/08/16/nyregion/jeffrey-epstein-autopsy-results.html

STT