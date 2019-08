Seksuaalirikoksista syytetyn liikemiehen kuolema vankisellissä ihmetyttää Yhdysvalloissa – Trump jakoi Twitterissä Bill Clintonin syyllisyyttä vihjaavan salaliittoteorian

Seksuaalirikoksista syytetyn upporikkaan yhdysvaltalaisen liikemiehen Jeffrey Epsteinin kuolema vankisellissä on herättänyt kummastusta ja kysymyksiä. Kuoleman jälkeen on levinnyt myös salaliittoteorioita, joista yhden Yhdysvaltain presidentti Donald Trump jakoi Twitter-tilillään. Trump on kuulunut Epsteinin lähipiiriin.

Yhdysvaltalaismedia uutisoi eilen, että alaikäisten tyttöjen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja seksikaupasta epäilty Epstein oli löydetty aamulla kuolleena vankisellistään, ilmeisesti itsemurhan tehneenä. New York Timesin mukaan Epstein oli hirttäytynyt, mutta kuolemansyyntutkija ei ole vahvistanut asiaa.

Ihmetystä on herättänyt se, miten korkean profiilin vanki onnistui ilmeisesti tekemään itsemurhan ollessaan vankeudessa. Epstein oli laitettu aiemmin itsemurhatarkkailuun, koska hänet löydettiin heinäkuun 23. päivänä tajuttomana ja jälkiä kaulassaan. New York Timesin mukaan Epstein oli laitettu itsemurhatarkkailuun kuudeksi päiväksi, mutta palautettu sittemmin selliinsä vankilan korkean turvallisuustason osastolle.

Yhdysvaltain hallinto ja liittovaltion poliisi FBI aloittivat tutkinnan pikaisesti, kun niin poliitikot, lainvalvontaviranomaiset kuin Epsteinin väitetyt uhrit osoittivat järkytyksensä siitä, että Epstein kykeni tekemään itsemurhan ollessaan vangittuna.

Oikeudenkäyntiprosessin etenemistä odottavat syytetyt sijoitetaan usein New Yorkissa sijaitsevaan Metropolitan Correctional Center -vankilaan, jota pidetään yhtenä tiukimmin vartioiduista rangaistuslaitoksista Yhdysvalloissa. Esimerkiksi pahamaineinen huumeparoni Joaquin ”El Chapo” Guzman oli vankina kyseisessä rakennuksessa yli kaksi vuotta.

Epsteinin lähipiiriin kuuluvat kiistävät tienneensä väitetyistä rikoksista

Presidentti Trumpin lisäksi seurapiireissä tunnetun Epsteinin lähipiiriin kuuluivat muun muassa Britannian prinssi Andrew ja Yhdysvaltojen entinen presidentti Bill Clinton. Kaikki ovat kiistäneet tienneensä mitään rikoksista, joista Epsteiniä syytetään.

Trump jakoi Twitterissä lauantaina tviitin, jossa Clintonin vihjattiin liittyvän Epsteinin kuolemaan. Tviitissä ei annettu minkäänlaisia todisteita siitä, että Clinton liittyisi asiaan.

– Jeffery Epsteinillä oli tietoa Bill Clintonista ja nyt hän on kuollut, Trumpin jakamassa tviitissä kirjoitetaan.

BBC kertoo New Yorkin pormestarin, demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivän Bill de Blasion vaatineen tapauksen läpikotaista tutkintaa ja kutsuneen tapahtunutta ”aivan liian sopivaksi”.

– Moni meistä haluaa tietää, mitä hän (Epstein) tiesi? Kuinka moni miljonääri ja miljardööri oli osallisena niissä laittomissa toimissa, joihin hän oli sekaantunut? BBC kertoo de Blasion sanoneen toimittajille.

– No, se tieto ei kuollut Jeffrey Epsteinin mukana. Asiaa pitää tutkia, de Blasio lisäsi.

Yhdysvaltojen oikeusministeri Bill Barr sanoi olevansa tyrmistynyt tapauksesta ja ohjeisti ministeriön tutkijaa selvittämään Epsteinin kuolemaan liittyviä olosuhteita.

– Epsteinin kuolema herättää vakavia kysymyksiä, joihin pitää saada vastaukset, Barr sanoi.

– Me tarvitsemme vastauksia. Ja paljon, tviittasi puolestaan demokraattien kongressiedustaja Alexandria Ocasio-Cortez.

Epsteinin sanotaan maksaneen seksistä kymmenille alaikäisille

Epsteiniä syytettiin siitä, että hän olisi maksanut seksistä kymmenille alaikäisille tytöille. Nuorimpien uhrien on epäilty olleen 14-vuotiaita.

Rikosten on epäilty tapahtuneen vuosien 2002-2005 aikana Epsteinin kiinteistöissä New Yorkin Manhattanilla ja Floridan Palm Beachillä.

Syyttäjän mukaan nuorille naisille maksettiin satoja dollareita käteistä siitä, että nämä hieroivat Epsteiniä, harrastivat seksiä hänen kanssaan ja rekrytoivat muita tyttöjä hyväksikäytettäväksi. Syyttäjä sanoo Epsteinin olleen erittäin tietoinen siitä, että useat uhrit olivat alaikäisiä.

Yksi Epsteinin väitetyistä uhreista sanoi, ettei voi koskaan tuntea asiaa loppuun käsitellyksi, koska Epstein kuoli ennen oikeudenkäyntiä.

– Varastit meiltä ison osan paranemisprosessia, jota olisimme tarvinneet jatkaaksemme eteenpäin, nainen kirjoitti asianajajansa välittämässä viestissä.

Manhattanin alueen liittovaltion syyttäjä Geoffrey Berman kuitenkin sanoi, että oikeusjuttu etenee Epsteinin kuolemasta huolimatta. Syytteet kiistänyttä 66-vuotiasta Epsteiniä olisi voinut odottaa jopa 45 vuoden vankeustuomio, jos hänet olisi todettu syylliseksi.

Epstein oli jo aiemmin tuomittu seksuaalirikoksista. Yhdysvaltain työministeri Alexander Acosta päätyi aiemmin kritiikin kohteeksi, kun paljastui, että hän sopi liittovaltion syyttäjänä kymmenen vuotta sitten Epsteinin syytteiden lieventämisestä. Jupakan seurauksena Acosta erosi tehtävästään heinäkuussa.

https://twitter.com/realDonaldTrump

https://twitter.com/realDonaldTrump

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49309317

https://twitter.com/AOC

STT

Kuvat: