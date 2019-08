Senaattori Kirsten Gillibrand jättää demokraattien presidenttitaiston

Yhdysvalloissa senaattori Kirsten Gillibrand jättää kisan demokraattien presidentinvaaliehdokkuudesta. Asiasta kertoivat useat yhdysvaltalaismediat keskiviikkona

New Yorkin senaattorina toiminut Gillibrand esiintyi kampanjansa aikana naisten tasa-arvon ja perheiden oikeuksien puolustajana. New York Times mukaan Gillibrand päätti luopua kisasta nyt, koska hän ei olisi saanut osallistua demokraattien syyskuiseen tv-väittelyyn. Väittelyillä on Yhdysvaltojen vaaleissa iso merkitys.

Demokraattien kolmanteen väittelyyn pääsevät mukaan vain ne, joilla on riittävästi lahjoittajia ja jotka ovat saaneet vähintään kahden prosentin kannatuksen neljässä mielipidemittauksessa.

Demokraattien presidenttiehdokkuudesta kisaa ennätysmäärä nimiä. Kisassa on mukana vielä parikymmentä ehdokasta.

https://www.nytimes.com/2019/08/28/us/politics/kirsten-gillibrand-2020-drop-out.html

STT

Kuvat: