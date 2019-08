JUSSI LASSILA. Helmikuussa 2019 Vladimir Putin julisti vuotuisessa puheessaan Venäjän parlamentille maan panostavan uuteen 5G-matkapuhelinverkkoon ja lähestyvän kohtapuolin läpimurtoa teknologisessa kehityksessä.

Läpimurtoja hän on julistanut pitkään alalla kuin alalla, mutta ne näyttävät tapahtuvan vain hänen vuotuisissa puheissaan. Elokuussa 2019 Putin kuitenkin ilmoitti, ettei tule myöntämään 5G-verkon tarvitsemia radiotaajuuksia kansallisen turvallisuuden nimissä.

Elokuussa 2019 Venäjän sotahistoriallinen seura aloitti kaivaukset Sandarmohissa Venäjän Karjalassa osoittaakseen, ettei sinne ole haudattu yli 6 000 Stalinin vainoissa teloitettua.Sen sijaan sieltä löytyneet jäännökset ovat kuulemma suomalaisten teloittamia puna-armeijan sotilaita jatkosodan ajalta.

Niin ikään tämän vuoden elokuussa Venäjän opetus- ja tiedeministeriö ilmoitti uudesta ohjeistuksesta tutkijoille, jonka mukaan tapaamiset ulkomaisten tutkijoiden kanssa tulee raportoida etu- ja jälkikäteen ministeriöön ja tapaamisissa tulee olla läsnä kollega.

Kaikkien näiden tapausten taustalta löytyy turvallisuuspiirien – venäläisittäin silovikkien – kasvava vaikutusvalta yhteiskunnan eri sektoreilla.

Putinin rooli on ollut kaksikymmenvuotisen valtakautensa aikana pitää tasapainossa kilpailevien valtaryhmittymien pyrkimyksiä. Yhtä ryhmää on voinut käyttää toisen ryhmän vaikutusvallan patoamiseen ja samalla asettua korvaamattomaksi yhteiseksi nimittäjäksi Kremlin sekalaiselle seurakunnalle äärilinjan turvallisuuskiihkoilijoista liberaaleihin talousasiantuntijoihin.

Vuoden 2014 jälkeen puntit ovat siirtyneet näkyvästi silovikeille. Miksi? Putinin oma tausta KGB-everstinä sopisi ikääntymisen siivittämään vainoharhaistumiseen, jossa uhkia vaanii kaikkialla.

Toisaalta monet liberaalitaustaiset ovat edelleen osa Putinin lähipiiriä, erityisesti talouspolitiikan osalta. Syy silovikkien kasvaneeseen vaikutusvaltaan saattaa olla siinä, että ikääntyminen on tehnyt Putinin entistä varovaisemmaksi säilyttääkseen mieleisensä tasapainon.

Aseellisten ryhmien suututtaminen on vaarallisempaa kuin liberaalien pettymykset, joista ei juurikaan ole tarvinnut välittää. Isännän varovaisuus näyttäytyy taas turvallisuuspiireille vihreänä valona, ja se on nähty tänä kesänä Moskovassa.

Hallinnollisella mielivallalla suljettiin kymmenet, suurella vaivalla vaadittavat allekirjoitukset keränneet ehdokkaat ulos, kun taas valtapuolueen ympärille koottujen ehdokkaiden taakse löytyi allekirjoituksia henkilöiltä, jotka eivät olleet nimeään kirjoittaneet mihinkään.

Rauhanomaiset, perustuslain takaamat, mielenilmaukset lannistettiin puolestaan keinoja kaihtamatta.

Turvallisuuspiirien tulkinta asiasta on jo tutuksi tullutta kauraa. Länsimaat levittävät valeuutisoinnillaan venäläisten keskuuteen kansallista turvallisuutta uhkaavia teknologioita, joihin kuuluu enenevässä määrin rehelliset vaalit.

Isännän aseman epävarma tulevaisuus vuoden 2024 lähestyessä tuskin pehmentää silovikkien maailmankuvaa.

Kirjoittaja on dosentti ja vanhempi tutkija Ulkopoliittisessa instituutissa.