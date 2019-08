Sinilevän määrä järvissä ja meressä on vähentynyt viileän sään ja navakan tuulen ansiosta

Viileä ja epävakaa sää on hillinnyt sinileväkukintoja sekä järvillä että merialueilla, selviää Suomen ympäristökeskuksen (Syke) valtakunnallisesta leväkatsauksesta. Levähavaintojen määrä on vähentynyt viime viikosta.

Järvillä sinilevää on havaittu 43 valtakunnallisella havaintopaikalla. Sinilevää on havaittu enimmäkseen veteen sekoittuneena. Vain yhdeksällä havaintopaikalla levän määrä on runsasta.

Järvien pintavedet ovat Syken arvion mukaan yhdestä kahteen astetta tyypillistä viileämpiä. Maan etelä- ja keskiosissa vedet ovat jopa 18-asteisia, kun taas Lapin alueella kylmimmillään 11-asteisia.

Merillä navakka tuuli hajottaa pintakukintoja

Merillä sinilevää on vähentänyt myös navakka tuuli.

– Valtakunnallisen leväseurannan rannikkohavaintopaikoista vain kahdella on tällä viikolla havaittu levää”, tutkija Sanna Suikkanen sanoo tiedotteessa.

Levää on vielä paikoitellen pintakukintoina Saaristomerellä, Suomenlahdella, pohjoisella Itämerellä ja Selkämerellä. Pintakukinnot mitä todennäköisimmin hajoavat Syken mukaan entisestään, sillä merelle on ennustettu kovaa tuulta ja aallokkoa.

Pintaveden lämpötilat avomerellä vaihtelevat Selkämeren ja Perämeren 12 asteesta Suomenlahden ja Saaristomeren jopa 19 asteeseen.

STT

Kuvat: