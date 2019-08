Sirkka Laakkosen sielukkaita kukkia Perniön Galleria Levolassa

Suuret kukat aukovat terälehtiään Sirkka Laakkosen (s. 1945) värikylläisissä maalauksissa Perniön Galleria Levolassa.

Juuri avautuneessa näyttelyssä on esillä yhteensä 20 Laakkosen työtä. Vaikka teokset esittävät lähes pelkästään kukkia ja asetelmia, jo niiden nimet kertovat, että maalaukset ovat paljon enemmän: Uusi elämä, Tartu hetkeen, Iltatähti, Muistatko…

– Olen tehnyt aika paljon muotokuvia, ja maalatessani kukkia suhtaudun niihin samalla tavalla kuin ihmisiin. Muotokuvassa yritetään saada ihmisen sielu esiin, ja minä yritän saada myös kukkien ja esineiden sielun esiin, Laakkonen kuvailee.

Espoolainen Sirkka Laakkonen on Galleria Levolan pitäjän Kaisa-Leena Kaarlosen ystävä. Naiset ovat tutustuneet Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksessä, jonka päättävissä elimissä molemmat ovat olleet.

– Kaisa-Leena kutsui minut tänne, ja mielelläni tulin. Haluan maalauksiani nähtäväksi muuallakin Suomessa kuin pääkaupunkiseudulla, Laakkonen toteaa.

Laakkosen töitä on nähty Salon seudulla aikaisemminkin: vuonna 2010 Perniön Lainamakasiinissa, jossa Kaarlosella ja Laakkosella oli yhteisnäyttely. Vuotta aiemmin Laakkonen piti yksityisnäyttelyn Kemiössä.

Ensi viikolla Laakkosen maalauksia tulee esille Espoon kauppakeskus Selloon, Espoon Kuvataiteilijoiden 50-vuotisjuhlanäyttelyyn.

Sirkka Laakkonen on taiteilija, jonka teoksia on nähty melkein enemmän ulkomailla kuin Suomessa. Hänen töitään on ollut esillä Italiassa, Ranskassa, Espanjassa, Maltalla, Englannissa, Saksassa, Ruotsissa, Brasiliassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Venäjällä, Japanissa, Arabiemiraateissa, Kiinassa ja Singaporessa.

– Kuvataiteilijalle ja varsinkin ammattitaiteilijana toimivalle on hyvä nähdä työnsä myös erilaisin silmin. Tekemiseensä saa uskoa, kun teoksia pyydetään vanhoissa kulttuurimaissa pidettäviin näyttelyihin. Niihin pääsee vain jos kutsutaan, Laakkonen toteaa.

Laakkosen kansainvälisyyden taustalla on myös kaksitoista ulkomailla vietettyä vuotta.

– Asuin vuoteen 1991 asti kolmella eri mantereella: Afrikassa, Aasiassa ja Amerikassa. Matkustimme mieheni työn perässä, hän kertoo.

Haminasta kotoisin oleva Laakkonen oli alun perin käsityönopettaja, mutta hän on harrastanut kuvataidetta jo nuoresta asti. Kun Laakkonen oli 27-vuotias, hänen pankkialalla olevalle miehelleen tarjottiin työtä Keniasta. Niinpä he muuttivat kahden lapsensa kanssa viideksi vuodeksi Afrikkaan.

– Muutimme paikkaan, jota ei löytynyt edes kartalta. Olimme molemmat nuoria ja kiinnostuneita vieraista kulttuureista, Laakkonen muistelee.

Afrikasta palattuaan perhe oli kuusi vuotta Suomessa, mikä jälkeen he muuttivat melkein neljäksi vuodeksi Singaporeen. Siellä Laakkonen opiskeli asetelmamaalausta sekä kiinalaista tussi- ja vesivärimaalausta. Singaporessa hän piti myös ensimmäisen oman näyttelynsä vuonna 1989.

– Minä käytin ulkomailla asumamme ajan hyväkseni ja liityin joka paikassa mukaan taideyhteisöön, hän kertoo.

Seuraavaksi he muuttivat New Yorkiin Manhattanille, missä Laakkonen jatkoi kiinalaisen maalauksen opintojaan. Parin vuoden kuluttua he palasivat Suomeen, ja Laakkonen piti ensimmäisen kotimaan näyttelynsä Kotkassa 1991. Suomessa hän opiskeli muotokuvamaalausta.

Laakkonen on aina nauttinut erilaisten työskentelytapojen kokeilemisesta. Enimmäkseen hän maalaa öljy-, akryyli- ja vesiväreillä sekä mehiläisvahalla. Perniössä keskiviikkona avautuneessa näyttelyssä on esillä vuosina 2013–2019 valmistuneita öljyväritöitä.

– Maalaaminen päivittäin työhuoneella opettaa sen, että tämän homman kanssa on oltava nöyrä. Kaiken mitä tekee, on oltava uskottavaa, ja oma siveltimen jälki pitää näkyä. Ei ole väliä, mitä maalaa, vaan miten, hän toteaa.

Sirkka Laakkosen näyttely Kissankelloja ja ketunleipiä Galleria Levolassa (Perniöntie 1719) 30. elokuuta saakka. Avoinna torstaista sunnuntaihin klo 13–17.

Kaarlosen akvarelleja Brinkhallin kartanossa

galleristin, perniöläisen kuvataiteilijanakvarellimaalauksia on esillä elokuussa Turussa, Brinkhallin kartanossa. Kyseessä on Kaisa-Leena Kaarlosen jayhteisnäyttely. Mukana on yhteensä 17 Kaarlosen maalausta.

Brinkhallin kartano sijaitsee Kakskerran saaressa. Brinkhall on tullut tunnetuksi myös Hovimäki -tv-sarjan ja Käsky-elokuvan kuvauspaikkana.

***Kaisa-Leena Kaarlosen ja Ulla Lehtisen akvarelleja 18. elokuuta saakka Brinkhallin kartanossa (Brinkhallintie 414, Turku) ti–pe klo 12–17 ja la–su klo 12–16.