SKA niukasti Jokereita parempi kuumassa koitoksessa – SKA:n ykkössentteri Lehterä ei antanut kommentteja

Jokerit ja Pietarin SKA valmistautuivat tulevaan jääkiekkokauteen keskinäisellä kiihkeällä ottelulla Vantaalla. Vauhdikkaan kamppailun vei SKA 2-1 osin suomalaisten keskushyökkääjiensä Jori Lehterän ja Joonas Kemppaisen avittamina. Pietarilaissikermän kolmas suomalaisentteri Jarno Koskiranta oli huilivuorossa.

– Hyvä reenipeli. Kauden ainoa päämäärä on, että pokaalia nostetaan sen päätteeksi, Kemppainen kuvasi.

Tikkurilan jäähallissa 1 822 katsojaa sai todeta, kuinka isossa roolissa sekä Lehterä että Kemppainen olivat. Duo miehitti SKA:n ykkös- ja kakkosvitjojen keskustaa, ja luottoa riitti myös erikoistilannepelaamisessa. Lehterän rinnalla hyökkäsivät Vladimir Tkatsev ja Sergei Plotnikov, Kemppaisen laiturit olivat Dimitri Kagarlitski ja Aleksander Barabanov.

– Nyt alkaa näyttää enemmän joukkuepelaamiselta, Kemppainen myhäili.

Suomalaismedia odotti Lehterältä turhaan kommenteja, sillä jo kesken pelin SKA:n lehdistövastaavat ilmoittivat etukäteistiedustelussa, että Lehterä ei ole oman tahtonsa mukaisesti haastateltavissa lainkaan.

Lehterä palasi KHL:ään tahkottuaan NHL:ssä viisi kautta kahdessa seurassa. Maaliskuun lopussa Lehterä sai Pirkanmaan käräjäoikeudessa huumausainerikoksesta neljän kuukauden ehdollisen vankeustuomion, josta hän on valittanut hovioikeuteen.

Kemppaisella taas luisti hokkareiden lisäksi juttukin.

– SKA:ssa jokaisesta asiasta huomaa, että halutaan voittaa. Se on myös isoin syy, miksi tulin tänne Ufasta, Kemppainen paljastaa.

Tukea riittää isossa ryhmässä

Kemppaisen mukaan sekään ei hierrä, että kaikki SKA:n kolme suomalaista kisaavat keskushyökkääjän peliajasta.

– Joukkuelaji, kaveria tuetaan ja autetaan niin paljon kuin pystytään, Kemppainen kuvasi.

Suomalaistrion lisäksi SKA:lla on riveissään kolme ruotsalaista, joten yksi ulkomaalaisista joutuu väistämättä vuorollaan huilaamaan ottelukokoonpanosta.

– Yhdestä ylimääräisestä ulkomaalaispelaajasta huolimatta henki on ollut erittäin hyvä. Ruotsalaiset ovat ihan mukavia, Kemppainen taustoitti.

STT

