Somero odottaa päivystysasiassa vielä Salon kantaa

Someron perusturvalautakunta päättää Someron terveyskeskuksen päivystykseen tehtävistä muutoksista syyskuussa. Lautakunta palautti asian vielä kerran uuteen valmisteluun.

– Haluamme ennen päätöstä Salolta tarkempaa tietoa siitä, miten Someron ilta-, yö- ja viikonloppupäivystyksen hoito onnistuisi sieltä. Salon suunnasta on alustavasti näytetty vihreää valoa, mutta odotamme vielä vähän virallisempaa kantaa, perusturvalautakunnan puheenjohtaja Antti Kotti (sd.) kertoo.

Someron ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys on tällä hetkellä Forssan sairaalassa. Forssa on ilmoittanut, että se pystyy hoitamaan somerolaiset päivystyspotilaat myös jatkossa.

– Päivystysmuutosten yhteydessä pitää ratkaista myös se, onko ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys jatkossa Salossa vai Forssassa, Kotti sanoo.

Someron terveyskeskuksen aukioloaikoja ollaan supistamassa lokakuun alussa. Esityksen mukaan päivystys päättyisi maanantaisin kello 18 ja muina arkipäivinä kello 17. Tällä hetkellä päivystys on avoinna maanantaista torstaihin kello 19:ään, perjantaisin ovet sulkeutuvat kello 18.

Päivystyksen supistaminen on herättänyt huolta terveyskeskuksen asiakkaissa. Kotti korostaa, että perusturvalautakunnalla ei ole muuta vaihtoehtoa.

– Lääkäreitä ei ole saatu. En muista, koska Somerolla olisi viimeksi heikennetty palvelutasoa, eikä sitä nytkään tehdä säästöjen takia.

Someron terveyskeskus on kärsinyt lääkäripulasta vuosikymmeniä. Terveyskeskuksessa on seitsemän lääkärin virkaa, joista on tällä hetkellä täytetty vakinaisesti kolme. Lääkärin virkoihin ei ole ollut hakijoita, ja yhtenä syynä on esiin noussut raskas päivystysvastuu.

Terveyskeskuksen toiminta on tällä hetkellä keskittynyt pitkälti päivystykseen, sillä normaaleista lääkärien vastaanottoajoista on pulaa. Kotti painottaa, että tilanteen on muututtava.

– Lääkärin vastaanotolle pitää päästä jatkossa aiempaa paremmin. Myös sairaanhoitajien neuvontaa on lisättävä, kun päivystys supistuu.