– Wow, ajatteli muotoilijaksi opiskeleva somerolainen Tytti Teräväinen saatuaan käsiinsä ihka ensimmäisen muottiin suunnittelemansa lasiesineen.

– Se oli onnea!

Riihimäellä Mafka & Alakosken lasistudiolla puhallettu vaaleanpunainen maljakko sai nimekseen Hattara.

– Äiti keksi sen. Olen tavattoman huono nimeämään töitäni, Teräväinen nauraa.

Sen sijaan hänen vahvuuksiinsa kuuluu ideointi.

– Ideoinnin runsaus on melkein ongelma, koska karsintaa tarvitaan paljon. Ideoita tulee kuin itsestään. Kun koulutoverit toivat viisi luonnosta, minä olin tehnyt 50, Teräväinen hymähtää.

Tytti Teräväinen alkoi pienenä piirtää ennen kuin osasi puhua ja on maalannut koko ikänsä. Lasi valikoitui omaksi materiaaliksi, kun hän aloitti artenomiopinnot vuonna 2016.

– Tarkoitus oli mennä Turun taidekouluun opiskelemaan kuvataidetta, mutta pääsinkin Hämeenlinnan ammattikorkeakoulun lasi- ja keramiikkamuotoilun linjalle. Suomalainen lasimuotoilu on aina kiinnostanut minua ja lasi kiehtonut materiaalina: se on haastava ja herkkä.

Teräväinen sanoo opiskelun olleen mukavaa ja monipuolista. Hän on suunnitellut juomalaseja, maljakoita ja taide-esineitä, joita on työstetty yhdessä lasinpuhaltajien kanssa.

– Lasimuotoilija tarvitsee aina ammattilaisen toteuttamaan suunnitelmiaan. Tykkään olla mukana, kun lopullista työtä tehdään ja kuulla lasinpuhaltajien mielipiteitä ja hyödyntää heidän kokemustaan. Lopputulos syntyy neuvottelun ja koevedosten kautta.

Teräväinen suunnitteli eri väristen maljakoiden Kaiku-sarjan, kun koulussa piti tehdä pelkistetyn kaunis taidemaljakko. Värien variointi ja särönomainen crackle-pintakuviointi kehittyi lasinpuhaltajan kanssa.

– Maljakko on kastettu vesipurnukkaan kesken puhaltamisen ja saatu aikaan ”halkeamia”.

Opiskeluun on kuulunut myös tilaustöitä, jotka ovat tuoneet mainetta ja näkyvyyttä. Teräväinen suunnitteli koulutoverinsa Milja Maltolahden kanssa lasimalliston taidehotelli Urkin Piilopirttiin. Laseja valmistettiin pari sataa.

Mallistoon kuuluvat juomalasi, punaviinilasi ja valkoviinilasi. Ne ovat olleet koko kesän esillä Riihimäellä Suomen Lasimuseon kesänäyttelyssä Viini virtaa, joka esittelee lyypekkiläisen keräilijä Christian Jentschin viinilasikokoelmaa neljän vuosisadan ajalta.

Kahden suunnittelijan yhteistyö onnistui, koska naisilla on samanlainen ote suunnitteluun ja samankaltainen muotokieli. Punaviinilasin jalan kanta on punainen ja valkoviinilasin vihreä.

– Ne korostavat juoman väriä. Lisäksi pesäosassa on optisen harhan luomiseksi kirkas nauha, joka näkyy paremmin, kun lasiin kaataa nestettä.

Suomalaista taidelasia syntyy muun muassa Nuutajärven lasikylässä ja Riihimäen lasistudioissa, mutta maan lasitehtaista toimii enää Fiskars Groupin omistama Iittalan Lasimäki. Teräväinen toteaa sen keskittyneen valmistamaan lähinnä klassikoita. Hän suree kotimaisen lasinvalmistuksen kuolemaa.

– Suomessa kyllä suunnitellaan, mutta valmistus on siirtynyt muualle.

Teräväinen arvioi kotimaisen suunnittelunkin osin jämähtäneen.

– Klassikoita pidetään suuressa arvossa, mutta tuoretta tuotantoa ei niinkään, 26-vuotias muotoilija pohtii.

Espooseen muuttoa tekevä Teräväinen valmistuu ensi vuonna. Opiskelusta on jäljellä enää työharjoittelu ja opinnäytetyö, jossa hän aikoo tutkia, miten muotoilua pystytään tehostamaan 3D-tekniikalla. Teräväinen haluaa tulevaisuudessa keskittyä tietokonepainotteiseen suunnitteluun ja kauniiden käyttöesineiden muotoiluun.

Suomalaisista muotoilijoista Tytti Teräväinen ihailee erityisesti Tapio Wirkkalaa ja Oiva Toikkaa .

– He ovat molemmat tehneet jotain sellaista, mitä ennen heitä ei oltu tehty.

Tytti Teräväisen lasiesineitä on parhaillaan esillä kahdessa näyttelyssä Suomen Lasimuseossa. HAMKin lasi- ja keramiikkamuotoilun opiskelijoiden näyttely Utu on avoinna 25. elokuuta asti ja Viini virtaa -näyttely on esillä 1. syyskuuta saakka.

LASITAITEILIJA TYTTI TERÄVÄINEN

Syntynyt Somerolla 27.1.1993.

Kirjoitti ylioppilaaksi Someron lukiosta 2014.

Valmistuu ensi vuonna muotoiluartenomiksi Hämeen ammattikorkeakoulusta.

Piirtää, maalaa, pelaa tietokonepelejä ja harrastaa koiria.

Keskittynyt tietokonepohjaiseen suunnitteluun ja 3D-mallinnuksen hyödyntämiseen.

Ollut mukana Suomen Lasimuseon kesänäyttelyissä vuosina 2018 ja 2019.

Pitänyt Tanja Pirneksen kanssa Tampereella näyttelyn Riisuttu.

Suunnitellut yhdessä Milja Maltolahden kanssa lasimalliston taidehotelli Urkin Piilopirtille.

Motto: Uskalla tavoitella unelmia.