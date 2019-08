Someron Esan Max Lampinen on täysin omilla moukarilukemillaan

Someron Esan moukarinheittäjä Max Lampinen on tehnyt pitkin kesää hurjaa tulosjälkeä. Hän on pistänyt 15-vuotiaiden Suomen ennätyksen uusiksi jo viisi kertaa.

15 vuotta lokakuussa täyttävä Lampinen moukaroi sunnuntaina Tampereella nelikiloisen välineen uusiin ennätyslukemiin 77,78. Varmemmaksi vakuudeksi kaksi muutakin heittoa kantoi yli 77 metriin.

15-vuotiaiden neljän kilon moukarin tuloksia on kerätty vuodesta 1995 lähtien. Lampinen on historiatilastossa täysin ylivoimainen: toiseksi pisimmän kaaren on heittänyt Waltteri Lahtinen (74,54 vuonna 2010).

Vertailun vuoksi: aikuisten Euroopan mestari Olli-Pekka Karjalainen lennätti lekaa 15-vuotiaana pisimmillään tulokseen 68,58. Suomen tämän hetken tilastokärjen Aleksi Jaakkolan lukema kyseisessä iässä oli 66,58.

Toki tulevat vuodet sisältävät Lampisellekin monta muuttujaa. Yksi merkittävimmistä on se, että miesten moukari painaa lähes tuplasti 15-vuotiaiden käyttämää enemmän, 7,26 kiloa.

Mäntsälässä asuvat Max ja hänen puolisentoista vuotta nuorempi veljensä Mico Lampinen vaihtoivat seuraa Helsingin Kisa-Veikoista Someron Esaan viime vuoden alussa.